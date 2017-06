Tesla posa en marxa el "supercarregador" del golf de Caldes

Des d'avui, els usuaris de Tesla ja poden accedir a la nova estació de supercarregadors que, tal com va avançar Diari de Girona en l'edició del 5 de maig passat, està situada a l'Hotel Camiral del PGA Catalunya Resort, a Caldes de Malavella, Girona. Aquesta estació compta amb deu supercarregadors individuals i connecta Barcelona amb el nord de Catalunya, la costa Brava i el sud de França. Amb aquest nou punt, Tesla ja compta amb 11 estacions de a Espanya i continua l'expansió de les seves xarxes de càrrega per tot el país. La nova estació complementa a la primera que es va obrir a Espanya, situada a Girona, que compta amb quatre Supercargadores individuals i que es troba a vint quilòmetres de distància de la de Caldes.



"Tot i que que la manera més convenient de recarregar els vehicles és a casa o en el treball", assenyalen fonts del fabricant nord-americà, Tesla ha creat una xarxa mundial per recarregar quan els conductors volen fer viatges llargs en un sol dia. Per a viatges de llarga distància, els clients poden utilitzar els supercarregadors, la solució de càrrega més ràpida del món, que permet recarregar els vehicles Tesla en qüestió de minuts. En només 30 les bateries es carreguen amb l'energia sufcient per cobrir 270 quilòmetres..



Càrrega en Destinació



A més, Tesla també s'ha centrat en l'expansió de la seva xarxa Destination Charging (Càrrega en Destinació) a Espanya. Amb el programa Carrega en Destinació, Tesla ha millorat encara més l'experiència de recarrega en associar-se amb hotels, resorts i restaurants de tot el món en replicar la còmoda experiència de càrrega a la qual estan acostumats els usuaris de Tesla a casa. Aquest servei permet recarregar fins a 100 quilòmetres d'autonomia per hora mentre els propietaris van de compres o passen la nit en un hotel. A Espanya ja funcionen 122 plataformes Destination Charging, situats en centres comercials, hotels, museus, informa l'empresa.



Tant amb la xarxa de supercarregadors com amb la de Càrrega en Destinació, Tesla vol garantir "una experiència de càrrega uniforme, independentment del lloc on els propietaris vulguin viatjar". Mitjançant la contínua ampliació de la gamma d'opcions de càrrega, la firma permet als conductors dels seus vehicles elèctrics "embarcar-se en noves aventures i viatges per carretera". Ambdues xarxes continuaran creixent en els propers mesos, afegint nous llocs de càrrega per tota Espanya.