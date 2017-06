TSC acusa el comitè de voler generar «un clima d'hostilitat»

La concessionària de les ambulàncies, Transport Sanitari de Catalunya (TSC) assegura que les acusacions de coaccions que ha fet aquesta setmana el comitè d'empresa «no tenen fonament, falten a la veritat i només persegueixen crear un crima d'hostilitat i descrèdit» contra la companyia. L'objectiu dels representants sindicals, diu l'empresa, és «evitar l'aplicació d'una sèrie de mesures que suposaran la supressió d'una sèrie de privilegis laborals d'un grup de treballadors que van en contra de la millor organització del servei públic que es presta a Girona i l'Alt Maresme».

Després que a mitjans del mes de març el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) donés la raó al Sindicat del Transport Sanitari de Girona i condemnés la companyia a tornar el sou i la categoria laboral als treballadors a qui havia pressionat perquè se'ls abaixessin, TSC ha engegat un nou procés de negociació per reorganitzar el servei a les comarques gironines i l'Alt Maresme.

Els treballadors asseguren que l'empresa està repetint els mètodes que va aplicar en l'alterior procès i que van ser reprovats pel TSJC, tornant a «coaccionar» els empleats per a que s'abaixin la categoria laboral a canvi de no passar del servei del transport sanitari urgent al no urgent.

L'empresa, però, diu que «ha complert estrictament amb la sentència» i que, tot i que ha presentat un recurs de cassació al Tribunal Suprem, «s'ha reposat a totes les persones afectades en les seves condicions de treball anteriors, tal i com requeria el TSJC».

La companyia concessionària del servei destaca, a més, que «la sentència dona la nul·litat del procediment, alhora que valida el fons del procediment, raó per la que l'empresa inicia aquest mes de juny un nou procediment de Modificació Substancial de les Condicions de Treball, en estricte compliment del que regula l'article 41 de l'Estatut dels Treballadors, per implementar els canvis necessaris per a la correcta prestació del servei públic que té contractada per l'administració sanitària catalana».