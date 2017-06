Nou abocament d'euros a l'N-II?

Per assegurar bé l'inestable talús que les constructores adjudicatàries de l'ampliació de la carretera N-II van aixecar al tram que discorre pel terme de Vilademuls, i que en mig any ha patit dos corriments de terres –el més important i perillós, divendres passat–, caldria «rebaixar considerablement la muntanya»; i això comportaria expropiar el petit bosc que hi ha al cim, «desforestar-lo i aplanar-lo», explica una font coneixedora del projecte. Unes actuacions que encaririen les obres «de quatre a cinc milions d'euros», calcula la mateixa font. La decisió, però, correspon al Ministeri de Foment; es prendrà, per tant, «en un despatx de Madrid» i això, «com sempre, és una incògnita».

Màquines i operaris continuen cobrint amb sorra l'esvoranc d'un metre i mig aproximat de profunditat, que s'allarga uns 300 metres i que en alguns punts arriba a tenir-ne tres d'amplada, que es va obrir a conseqüència del despreniment de terres de divendres. En aquesta ocasió, la principal preocupació dels responsables de l'obra consisteix en la possibilitat d'un hipotètic esfondrament de la calçada (un cop detectat el forat, les ajudicatàries MJ Grúas i Vías y Construcciones van arribar a plantejar-se tallar la carretera entre Vilademuls, a l'alçada del restaurant Sausa, i Orriols). Una actuació de calat en el talús comportaria, alhora, la modificiació del traçat d'una línia elèctrica que creua la carena, que hauria de desplaçar-se, a l'alçada del restaurant can Maret, a l'altra banda de la carretera. En qualsevol cas, és a Foment, que ja va autoritzar d'urgència el cobriment de l'esvoranc per evitar mals majors, a qui correspon la decisió.

L'alcalde de Vilademuls, Àlex Terés, va comprovar, ahir, sobre el terreny, l'afectació del darrer despreniment de terres –a banda de l'esvoranc a tocar de l'asfalt, van aparèixer diverses esquerdes al talús i el paviment del canal d'evacuació d'aigües que el creua va trencar-se per diversos trams. Terés va avançar a Diari de Girona que demanarà una reunió amb representants del Ministeri, als qui demanarà l'aclariment dels fets. Fins ara «no ens han explicat què ha passat», exposa Terés que, això no obstant, sosté que la comunicació amb els responsables de Foment és «fluïda» de costum.

En aquest sentit, el batlle valora que el Ministeri «hagi escoltat i aplicat» diverses solucions proposades pel consistori en la línia de garantir un accés «segur» a la carretera nacional des dels nuclis de Sant Esteve de Guialbes i Vilafreser, així com la millora de l'accés a Vilademuls des d'Orriols. En qualsevol cas, Terés coincideix que la solució definitiva dels corriments de terres del talús requeriria una inversió «milionària». I sobre l'últim ensurt en aquest punt de l'N-II diu: «vistos els antecedens, era previsible que passés».