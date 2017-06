Pedregades i tempestes intenses a les comarques gironines

Jornada de pluges intenses i alguna pedregada a les comarques gironines. Al matí, les tempestes s'han deixat sentir amb força en alguns punts de l'Empordà, com Cadaqués, Llançà, Garriguella o Portbou. Hores després s'han desplaçat una mica més al sud. Per aquesta tarda, el Servei Meteorològic de Catalunya espera xàfecs localment forts a les comarques de Girona.



En algunes poblacions empordaneses, com Torroella de Montgrí, acumulaven 49 litres per metre quadrat a les quatre de la tarda, i a La Tallada d'Empordà, arribaven a 45. Ha estat una pluja molt localitzada, ja que a pocs quilòmetres dels dos municipis, a Verges, la precipitació en el mateix interval de temps era la meitat.



A més, la intensitat de la precipitació ha estat molt elevada: A Torroella de Montgrí han caigut més de 25 litres en 30 minuts, o a la Bisbal d'Empordà 12 litres en només 10 minuts.



Aquest matí, una tromba d'aigua ha inundat diversos carrers propers a la riera de Cadaqués aquest matí. La tempesta ha omplert la riera ràpidament.





En diferents punts de l'Alt i el Baix Empordà també s'han registrat tempestes en forma de pedra, com a...... oAquesta és la predicció meteorològica per aquesta tarda: