Llista d'espera a zero a la nova unitat de psiquiatria infantil

La Unitat de Referència Psiquiàtrica Infantojuvenil (URPI), unitat dirigida a menors amb inicis de patologia mental greu, ha doblat l'activitat des que va estrenar els nous equipaments al Parc Hospitalari Martí i Julià el mes de desembre passat, amb una dotació de 10 llits, cinc més dels que tenia en l'anterior ubicació a l'hospital Santa Caterina. Des del més de gener d'aquest any i fins ara, la unitat ha tingut 50 ingressos amb una ocupació per sobre del 90% que ha permès situar la llista a zero. L'any 2016 va registrar 50 ingressos en tot l'any.

Les noves instal·lacions han permès ingressar les urgències que abans s'havien de derivar a altres centres. Del total d'ingressos fets fins al moment, 31 han estat programats, i 19 han estat derivats des d'Urgències de l'Hospital Santa Catarina (28 noies i 22 nois). Només sis casos no han tingut cap contacte previ amb cap servei de salut mental del territori. La franja d'edat se situa entre els 9 i els 17 anys, amb una mitjana de 15 anys en les noies i de 14,4 en els nois.



Un espai més terapèutic

La doctora Sacra Mayoral, cap de la unitat, afirma que «aquest és un espai més terapèutic i ens permet atendre tant els pacients com les seves famílies en grup i individualment, de manera que es facilita molt el diàleg i la relació, fets que ajuden a potenciar el procés de recuperació».

En relació amb el diagnòstic motiu de l'ingrès, un 28% ha estat per risc de suïcidi, un 22% són trastorns de conducta, seguit de trastorns de conducta alimentària i trastorns psicòtics, un 8% responen a un trastorn per abús de susbtàncies i un 6% a un trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat. L'estada mitjana durant aquest semestre ha estat de 23 dies.

La unitat és atesa per un equip multidisciplinar de psiquiatres, psicòlegs, diplomats i auxiliars en infermeria especialitzats en l'atenció de la salut mental infantojuvenil i treballadors socials, que treballen en un espai de 1.000 m2 que està equipat amb quatre habitacions dobles, quatre habitacions individuals (dues destinades als pacients amb trastorn de conducta alimentària i dues per a usuaris que requereixin d'un aïllament puntual) i una habitació de contenció, totes distribuïdes en funció del perfil d'usuaris.