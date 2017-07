Ensenyament proposa valorar l'aparença en les entrevistes per escollir docents

L'aparença dels docents és un factor que el Departament d'Ensenyament ha proposat als directors que tinguin en compte en les entrevistes per cobrir vacants del curs vinent, tal com s'especifica en una nota a peu de pàgina d'un formulari elaborat per a l'ocasió. Aquest apunt es fa amb lletra petita i obrint una sèrie de paràmetres inclosos en el que s'anomena «vessant comunicativa», com són l'expressió personal, l'actitud o les habilitats comunicatives i d'interacció.

Aquest document ha servit com a registre de l'entrevista personal que les direccions poden fer per seleccionar mestres o professors amb perfils professionals específics, un procediment vigent des del 2014 que els sindicats representants de mestres i professors rebutgen des que es va implantar. Ara han refermat els motius del seu rebuig, tot afirmant que permet l'«arbitrarietat», el «favoritisme» o la «discriminació».

Els sindicats majoritaris a Girona han coincidit a criticar que el concepte d'«aparença» aparegui en un document que, segons va afirmar el portaveu d'Ustec·STEs, Xavier Díez, «no té validesa jurídica». En la seva opinió, la referència a aquest aspecte s'afegeix al fet que «els últims anys s'han anat aplicant criteris de contractació de l'escola concertada a la pública».

Una idea subratllada per la delegada del Sindicat d'Educació de CCOO a Girona, Almudena González, qui va denuncir que «estem aplicant els mètodes de l'empresa privada a places públiques» i per a qui la suggerència d'incloure informació sobre l'aparença «forma part de l'arbitrarietat del sistema».



Absència de delegats sindicals

D'altra banda, González va remarcar que aquesta és la primera vegada que Ensenyament publica tota la informació sobre les places, els perfils i el calendari de les entrevistes, tal i com reclamava Comissions. «Els sindicats sempre hem estat en contra de les entrevistes –va explicar– però, almenys, volíem que es donés publicitat d'aquests perfils». Tot i que ara s'ha fet, Almudena González va aclarir que «continuem essent crítics perquè no es garanteix la transparència» i va lamentar que les entrevistes no preveguin la presència d'un delegat sindical.

Pel sindicat majoritari a Girona, Ustec·STEs, l'entrevista és «una mesura subjectiva de selecció de personal» i «un instrument que possibilita el tràfic d'influències» perquè, igual que CCOO, entén que no garanteix «els criteris de transparència, igualtat, mèrit i capacitat que ha de contenir qualsevol contractació de llocs de treball públics».



Retirada del document

L'altra formació present a la Junta de personal docent no universitari de Girona, el Sindicat de Professors de Secundària Aspepc-SPS, s'ha mostrat especialment crítica amb el formulari-guia donat a les direccions, sobretot amb el fet que demani valorar les titulacions i l'experiència dels docents que aspiren a la plaça per la que els entrevisten. Però és l'esment a l'aparença el que ha provocat la seva queixa principal, comparant-ho amb ofertes per a d'altres tipus de feines que també fan referència a la imatge.

El Sindicat de Secundària ha demanat, mitjançant un comunicat, la retirada d'aquest document; tot reiterant la petició de derogar el decret de provisió de plantilles que permet les entrevistes personals i que, com la resta de sindicats, reclamen des que el Departament d'Ensenyament de la Generalitat el va aprovar.