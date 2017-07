Els Agents Rurals tenen les mateixes armes i armilles que abans de l´assassinat d´Aspa

Els Agents Rurals compten amb les mateixes armes i armilles que tenien abans de l´assassinat d´Aspa, el 21 de gener, quan varen perdre la vida dos agents, a mans d´un caçador. El Departament d´Agricultura després d´aquest tràgic succés, que va commocionar tot el cos i la societat, va ordenar a través d´una instrucció que els efectius anirien amb aquestes mesures de seguretat i protecció a partir del 27 de gener.

Aquesta decisió es va comunicar el 26 de gener en una nota de premsa del departament en què es deia que «manera temporal i fins a la decisió del grup d´experts, les inspeccions ordinàries de caça es realitzaran en condicions similars amb què es desenvolupen els serveis d'antifurtivisme, és a dir, els agents aniran en grups de 3, duran armilles antibales i una arma defensiva».

Aquesta solució, per tant, suposava la compra de més armes i armilles per al cos, un fet, però, que per ara encara no s´ha produït. Segons assegura la consellera del ram, Meritxell Serret, en una resposta parlamentària al grup de Ciutadans feta pública aquest divendres passat, «en aquests moments s´estan iniciant els tràmits per a l´adquisició d´armilles antibales lleugeres, així com de defenses i altres elements de seguretat per proveir tots els membres del Cos», destaca.

I per tant, com ella mateixa diu, les que ara té el cos d´Agents Rurals són les mateixes de què ja disposava abans del terrible fet. A Girona, aquest cos que vetlla pel medi natural compta en aquests moments amb vuit armes i vuit armilles antibales.

Des del dia 27 de gener –el dia que entrava en vigor la instrucció– fins al 18 d´abril, els efectius de Girona han fet un total de 112 controls ordinaris de caça arreu de la demarcació.

A la província hi ha una plantilla prevista de 96 agents rurals, sense comptar comandaments i baixes, entre d´altres. Segons dades de l´Associació Professional d´Agents Rurals, amb data l´1 de febrer de 2016, d´aquestes n´hi havia d´ocupades poc més de 62. Així doncs, en qualsevol cas, vuit armes i vuit armilles no serien suficients per a tot el cos actuant.

Cal destacar que, segons la resposta parlamentària, a tot Catalunya, els Agents Rurals disposen de 40 armes i 58 armilles antibales. Per a un cos que està format per unes 500 persones.

El territori on els Agents Rurals fan més controls de caça és el de Lleida, amb 385 només entre el 27 de gener i el 18 d´abril. En aquesta àrea, els seus efectius tenen 11 armes i 12 armilles. El segon punt de Catalunya amb més activitat dels Agents Rurals, en referència a temes de caça durant aquests primers quatre mesos de l´any, ha estat les Terres de l´Ebre, amb 143 controls i, en tercer lloc, ja es troba Girona.

Cal recordar que l´assassinat de dos agents rurals en acte de servei durant una inspecció ordinària de caça el 21 de gener a Aspa (Segrià) va fer revisar les mesures de seguretat i els elements de defensa personal de treball del Cos d'Agents Rurals. I a partir d´aquí es van prendre aquestes mesures de protecció temporals.



Formació sobre seguretat

Tot i això, Agricultura des de llavors, també ha anunciat d´altres mesures per tal de dotar el cos d´Agents Rurals de més formació pel que fa a seguretat.

Aquest mes de juny, un primer grup d´efectius del cos de Medi Ambient de la Generalitat va iniciar un curs de formació en seguretat i autoprotecció a l'Institut de Seguretat Pública de Catalu­nya, a Mollet del Vallès. El curs té una durada de 30 hores, incideix en els procediments i l'autoprotecció dels Agents Rurals i servirà per dotar-los dels coneixements bàsics necessaris en tècniques de defensa personal i d'intervenció, segons la conselleria, segons va informar l'ACN.