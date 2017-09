Formaran una vintena de persones en risc d'exclusió perquè treballin a carnisseries

Aquest mes comença el primer curs d'auxiliar de carnisseria del programa Incorpora de la Fundació Bancària de La Caixa que impartirà Creu Roja. L'objectiu és formar a una vintena de persones en risc d'exclusió social perquè puguin treballar darrere el taulell dels establiments de la demarcació. La particularitat del curs és que no són empreses concretes les interessades sinó tot un gremi.

El Gremi de Carnissers i Xarcuters Artesans de les Comarques Gironines ha impulsat la creació del curs i ho fa «amb il·lusió» segons el seu president, Ricard Josep, que assenyala que el sector té necessitat de créixer i contractar persones amb formació especialitzada.

La formació anirà a càrrec de Creu Roja. La tècnica d'ocupació de l'entitat, Verónica López, assenyala que els inscrits tindran tres branques de contingut en les 300 hores que durarà aquest curs. D'una banda, hi haurà la teoria més tècnica de la formació on passaran diferents carnissers que donaran detalls de l'elaboració de productes i el tractament de la carn. A banda, la formació inclou també competències sobre com comportar-se a la feina entre d'altres. Finalment, el curs implica pràctiques no laborals a diferents establiments.

El d'auxiliar de carnisseria és només un dels cursos que impartirà Creu Roja Girona aquest any dins el programa formatiu d'Incorpora. Segons López, «ara mateix tenim una taxa inserció del 40% i esperem tancar el 2017 amb un 50%». A hores d'ara ja s'han inscrit el nombre suficient de persones per cobrir les places però des de Creu Roja esperen que augmentin les preinscripcions «per poder fer una preselecció».

La Xarxa Incorpora es va constituir el 2006 i inclou aquestes cursos de formació a banda de mesures per donar feina a persones en risc d'exclusió social. L'any passat van aconseguir trobar feina a gairebé un miler de persones i aquest any esperen repetir la xifra.