Un llamp deixa 2.200 clients sense llum a la Selva i Tordera

L'últim episodi de pluges que s'ha viscut a les comarques de Girona durant les últimes hores ha afectat sobretot la Selva, el Ripollès i la Garrotxa.

Aquestes pluges van provocar imatges com les que es van poder veure el dimecres al vespre al polígon de Sils, els embornals no donaven l'abast per la gran quantitat d'aigua.

També van afectar negativament el veïnat de Martorell de Maçanet, que ahir va estar sense llum més de vuit hores arran d'aquestes inclemències meteorològiques. L'apagada, però, va ser de més gran abast ja que, segons Endesa, fins a 2.200 clients van quedar-se sense llum arran de la caiguda d'un llamp que va afectar un seccionador de la infraestructura a la zona de Maçanet de la Selva. Això va ocórrer pels volts de les tres de la matinanda i va deixar a les enfosques clients de Maçanet i Tordera. I segons la companyia, al llarg de la matinada hi va haver algunes zones que van anar recuperant la línia.

Pels volts de tres quarts de set del matí d'ahir només quedaven 28 clients sense, entre ells els del veïnat de Martorell de Maçanet, on hi ha masies disseminades. A les deu del matí, assegura Endesa, tots els afectats van recuperar el servei.

Aquestes pluges van obligar els Bombers a fer tres sortides durant la nit i matinada. Una a Lloret de Mar per una banyera embussada arran de l'aigua, l'altra a Breda en una fàbrica que tenia dos dits d'aigua però on al final no la van poder bombar perquè hi havia poca aigua, i finalment, a Vidreres, per l'acumulació d'aigua en una zona inundable de la C-35.



22 litres en mitja hora

Cal destacar que al Ripollès, a Sant Joan de les Abadesses, durant l'episodi de pluges, segons el Meteocat, van arribar a caure el dimecres 22 litres en només mitja hora i 13 d'aquests en només 10 minuts. En aquest punt de la geografia gironina, van caure un total de 31,8 litres entre dimecres i dijous.

La resta de municipis de la província on les pluges van ser més generoses durant aquest període van ser: les Planes d'Hostoles, amb 38,5 litres; Breda, amb 26,5 litres; Vilobí d'Onyar, amb 20,3 litres; Fogars de la Selva, amb 18,5 i Santa Coloma, amb 20. A la Garrotxa, les tempestes també van descarregar i van caure 25,6 litres, a la Vall d'en Bas.

La previsió meteorològica indica que el cap de setmana serà més tranquil i ja es podrà deixar el paraigües a casa. Mentre que en canvi, hi haurà una baixada de les temperatures i, per tant, es deixaran enrere les onades de calor i altes temperatures que s'han viscut al llarg de l'estiu.