Serveis mínims del 90% per a la vaga indefinida d'ambulàncies

La Generalitat ha decretat uns serveis mínims del 90% per a la vaga de 24 hores de caràcter indefinit que els treballadors del transport sanitari de les comarques gironines i l'Alt Maresme han arrencat aquesta mitjanit passada i que arriba després de tres jornades d'aturades parcials, segons van informar ahir fonts del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Els serveis mínims fixats per a l'aturada indefinida són superiors als decretats durant els tres divendres que ha durat la vaga parcial –en les mobilitzacions dels dies 11 i 25 d'agost i de l'11 de setembre van ser del 85%– i han de servir per garantir les assistències urgents i emergències, així com els trasllats de pacients que han d'anar a l'hospital per fer hemodiàlisi o per rebre tractaments oncològics com la quimioteràpia o la radioteràpia.

Per contra, els més afectats seran els pacients que tenen programada una visita a consultes externes o una sessió de rehabilitació, com ja va passar en els tres dies de vaga parcial. Amb dues franges d'aturades de 6 a 10 del matí i de 2 a 6 de la tarda i uns serveis mínims del 85%, els tres divendres de protestes van afectar 109, 110 i 102 persones, respectivament.

Malgrat que el Departament de Treball no ha convocat aquesta setmana cap nova trobada de mediació perquè els treballadors i la concessionària del servei, Transport Sanitari de Catalunya (TSC), miressin d'acostar posicions sobre les reivindicacions del Sindicat del Transport Sanitari de Girona, Comissions Obreres i Sindi.Cat, ahir a la tarda hi va haver un darrer intent de negociació que tampoc va donar fruits.

Va ser a la seu central de la companyia concessionària a la demarcació, a Quart, convocada per la mateixa empresa, i va tenir un resultat idèntic al de les sis mediacions fallides de Treball de les darreres setmanes, és a dir, cap.

«Ha estat una reunió de caire informal i esperàvem que portessin alguna proposta interessant per desencallar la convocatòria de vaga, però no ha sigut així. Ha estat més un intent de fer-nos perdre el temps de cara a la preparació de la vaga de 24 hores indefinida», va explicar ahir el portaveu del comitè de vaga, Joan Ramon Rodríguez, que va indicar que en la reunió es van abordar els dotze punts de discòrdia.

«Hi ha dos punts que entenem que no arribarem a cap mena d'acord i que s'hauran de portar per la via judicial, però en els deu punts restants podríem arribar a un acord», va assenyalar de cara a la reunió que preveuen fer la setmana vinent la concessionària i els treballadors, sense presència de l'administració.

Unes hores abans de la trobada a Quart, els membres del comitè de vaga van ser al Parlament de Catalunya per reunir-se amb els diputats de Catalunya Sí Que es Pot i exposar-los les seves reivindicacions.