Banyoles afegeix un taller de voluntariat a la nova Guia de Recursos Educatius

Ja s'ha editat la 17a edició de la Guia de Recursos Educatius municipals de Banyoles. Durant tot el curs escolar s'ofereixen 40 activitats per a grups i 34 activitats obertes, amb la novetat del taller de voluntariat i participació activa al Pla de l'Estany. Són propostes pensades en la seva majoria per alumnes de les escoles i els instituts però també n'hi ha d'obertes a tota la ciutadania. En total, l'any passat hi van participar 21.000 persones.

Al nou taller de voluntariat i participació activa al Pla de l'Estany s'oferirà als joves una explicació de la diversitat d'entitats, col·lectius i associacions per participar en la vida social i activa de Banyoles. Durant el taller els estudiants de quart d'ESO, Batxillerat i cursos formatius prendran consciència de la importància d'involucrar-se i participar activament a la societat per poder desenvolupar-se com a joves.