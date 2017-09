Més d'un milió i mig d'alumnes catalans acaben les vacances

Ahir van acabar les vacances 1.562.780 alumnes catalans, que van tornar a les aules amb un reforç de 5.514 docents. Del més de milió i mig d'alumnes que comencen el curs, 483.102 fan Primària, un gruix però, menor que l'any passat en 553 infants. A l'ESO s'hi ha matriculat 322.867 alumnes, 18.000 més que el curs passat, mentre que a Educació Infantil, s'ha registrat la davallada més forta, amb 8.219 alumnes menys. Són canvis que ja s'han anat anunciant els darrers anys, en funció de les previsions demogràfics, i que s'estan consolidant aquest curs.

Per compensar l'augment d'alumnat respecte el curs passat, Ensenyament ha obert fins a 76 grups nous a P3 i 88 a primer d'ESO, l'etapa que més creix en alumnat, ja que per qüestions demogràfiques, s'hi incorporen 18.000 alumnes més que el curs 2016-2017.

Pel que fa als professors, el Departament ha ampliat en 5.514 la plantilla de docents, que ja arriba als 71.175, una xifra per sobre de la del 2010, abans de les retallades.

Un dels objectius que es fixa el Departament d'Ensenyament per aquest nou curs és millorar la taxa d'abandonament prematur, és a dir, els alumnes que no continuen estudiant més enllà de l'ESO. El repte de l'administració catalana és que per al 2018 s'arribi al 15%, la meitat del que es registrava el 2012, que va ser del 30%.

El funcionament de les beques menjador, que el curs passat se'n van atorgar més de 100.000 per un pressupost de 68 milions (el doble que fa cinc cursos) continua igual i per tant, la partida és oberta per poder arribar a totes les famílies que compleixin els requisits.

Tot i les mocions parlamentàries que insten al Govern a obrir els menjadors a Secundària, la consellera d'Ensenyament, Clara Ponsatí ha replicat que no està previst cap mesura en aquesta línia.

La titular del Departament d'Ensenyament ha recalcat que recentment s'ha reunit amb els representants de les famílies i que no li han fet cap demanda en aquest aspecte.