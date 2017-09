L'Agència Catalana de l'Aigua millora les condicions de l'embassament de Sau

L'Agència Catalana de l'Aigua vol promoure una sèrie de millores necessàries a la presa de Sau de la comarca d'Osona, integrant del sistema Ter-Llobregat. Les actuacions se centraran en un dels òrgans principals per a l'alliberament d'aigua i gestió d'avingudes, que corresponen als augments de cabal com a conseqüència de les pluges. Mitjançant una inversió propera als 60.500 euros, es volen canviar les juntes d'estanqueïtat de les quatre comportes del sobreeixidor de la presa.

Es preveu que els treballs tinguin una durada aproximada de cinc setmanes, aprofitant l'escassa activitat pluviomètrica típica d'aquest període de l'any, a més de la no previsió d'haver de gestionar grans volums d'aigua. No obstant això, el temps total de les tasques de rehabilitació de la presa dependrà de les aportacions d'aigua a l'embassament en cas que hi hagi pluges importants.

Els experts de l'Agència de l'aigua insisteixen que cal tenir en compte que per realitzar el canvi de juntes i la resta d'actuacions s'han de maniobrar les comportes i el nivell d'aigua del pantà no pot superar una cota determinada. La gestió de volums per a l'execució dels treballs es coordinen amb l'embassament de Susqueda per tal que no existeixi cap pèrdua de recurs. Amb aquest projecte, es millorarà el funcionament d'un dels òrgans més importants de desguàs de la presa, tot optimitzant així el recurs emmagatzemat del sistema Ter.