El Pla de l'Estany vol un estudi de la viabilitat de la fibra òptica

El Consell Comarcal del Pla de l'Estany ha demanat a la Secretaria de Telecomunicacions de la Generalitat que faci un estudi per avaluar la viabilitat del desplegament de la fibra òptica a la comarca. Concretament, el ple del Consell Comarcal ha aprovat per unanimitat el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics d'aquest estudi que ha d'avaluar i valorar la viabilitat i costos del desplegament i la gestió coordinada d'infraestructures tecnològiques i de comunicacions electròniques que assegurin la igualtat d'oportunitats per a tots els municipis de la comarca.

Segons ha explicat el president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, Jordi Xargay, «el desplegament de la fibra òptica a tota la comarca és fonamental per garantir el desenvolupament econòmic a tots els municipis i fer possible que les empreses i els professionals no perdin el tren de la competitivitat».

Per a Xargay, la fibra òptica «és un servei clau perquè les empreses i els negocis de la comarca guanyin en competitivitat i per atraure inversions i, en general, per fer un pas més en el desenvolupament econòmic del Pla de l'Estany».

El president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, Jordi Xargay, recorda que es tracta d'una proposta que ja s'havia debatut en altres ocasions i que, arran d'una reunió amb la Generalitat de Catalunya, es va acordar demanar la realització de l'estudi atesa la conveniència i necessitat urgent de la implementació de la fibra òptica a tots els municipis de la comarca.

En el mateix context, el Consell Comarcal ha acordat també donar suport al Pacte Nacional per a la Societat Digital, signat entre la Generalitat, les Diputacions de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, l'Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i el Consorci Localret, i impulsar les accions necessàries per col·laborar en la implementació dels objectius d'aquest pacte.

El Pacte Nacional per a la Societat Digital respon al convenciment de totes les institucions signants de la necessitat de fomentar conjuntament el desenvolupament de la societat digital catalana. En aquest sentit, l'objectiu final del pacte és assegurar la connectivitat de les telecomunicacions d'alta prestació a tots els punts de Catalunya i construir una societat avançada i cohesionada fent arribar la digitalització a tot arreu.