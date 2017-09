l'article d'opinió titulat «La fil·loxera del segle XXI» ( Diari de Girona, 30 d'agost de 2017), el Diputat I. Sr. Jean Castel diu una gran veritat: «Estem a les portes d'una epidèmia que pot arruïnar el camp». De fet, és l'única cosa ben certa que ha escrit sobre l'amenaça de xilel·la.

En primer lloc i el més urgent, en representació del sector viverista de Girona -els productors de plantes vives- li vull explicar que el seu escrit ens fa mal comercialment. Ho explico detalladament perquè tothom ho pugui entendre:

1. Els vivers de Girona exporten aproximadament el 52% de la producció, el 40,8% a altres estats de la Unió Europea i l'11,4% a la resta del món.

2. Si el viver queda dins d'una Zona Demarcada (la zona infectada més la zona de seguretat de 10 km de radi que l'envolta) totes les plantes hostes queden immobilitzades durant 5 anys.

3. La immobilització durant 5 anys implica, a la pràctica, la mort comercial de l'empresa, com tothom que tingui un negoci entendrà.

4. Per tant tot el sector viverista europeu i mundial està pendent de l'evolució d'aquesta malaltia i és molt curós on compra les plantes, per no portar-ne d'infectades que els podrien arruïnar.

5. És una llàstima que el Diari de Girona no tingui una projecció mundial, però amb les eines de cerca i traducció que hi ha avui dia, molt fàcilment s'ha divulgat l'alerta de xilel·la. De fet a l'associació ens va arribar per una alerta electrònica abans de llegir-ho al diari en paper.

6. Per totes aquestes raons explicar que a Catalunya no es fa res contra la xilel·la, encara que sigui mentida, provoca que els clients d'altres països europeus i de la resta del món optin per no comprar aquí.

I el mal ja està fet, perquè la confiança es perd molt ràpidament.

Sap què varen fer els polítics a la Pulla, la regió del sud d'Itàlia a on es va detectar la malaltia per primera vegada a la tardor del 2013? Oposició barroera, criticar-ho tot, anar a les manifestacions tallant carreteres o les vies del tren, aprofitar cada nova detecció per fer declaracions als diaris i a la TV contra el govern regional i contra el Ministeri, i també entre ells s'enfrontaren. A més es van portar als tribunals moltes de les decisions que el Govern va prendre. Varen parar l'expansió de la malaltia? NO. I sap la conseqüència encara pitjor? Que els viveristes italians del nord, grans exportadors, varen començar a tenir dificultats per vendre a fora i alguns països fins i tot varen prohibir la importació de planta de tot Itàlia. Per cert, a Sardenya (Itàlia) encara no s'ha detectat com diu vostè, tot i que sí a Còrsega (França). Sap que a Còrsega les autoritats varen prohibir les plantes de Tarragona només per unes referències que va fer el govern balear? El sector viverista se n'ha queixat formalment al Comissari Europeu perquè contravé la legislació.

La xilel·la no és un insecte com la fil·loxera, és un bacteri, però ni uns ni altres entenen de política ni fan cas als jutges. Un jutge pot ordenar que no es mogui una olivera però, malauradament, no pot impedir que es mogui un bacteri o un insecte.

Sembla que s'ha mirat el web de la Comissió Europea sobre la xilel·la, però no es deu haver mirat el del Departament d'Agricultura. (http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/agricultura/dar_sanitat_vegetal_nou/dar_plagues_males_herbes/dar_plagues/bacteris/xylella-fastidiosa/). Hauria vist moltes de les coses que s'han fet i que també s'han explicat en notes de premsa per donar suport al sector exportador afirmant que Catalunya està lliure de xilel·la. Som conscients que un dia o altre ens podem trobar amb un focus, però treballem conjuntament perquè sigui el més tard possible.

Diu que el Departament d'Agricultura no ha fet res i, de fet, són ells qui li poden contestar tot el que han fet. Però miri, ja el 22 de març de 2012, en el marc d'una Jornada Tècnica organitzada conjuntament amb el Departament d'Agricultura, inclosa en el Pla Anual de Transferència Tecnològica, hi va haver la conferència dels nostres serveis tècnics Plagues i malalties a les quals cal estar atents i ja es va alertar de l'amenaça d'aquest bacteri, encara no detectat a Europa en aquell moment.

Després de la publicació de les primeres decisions d'emergència de la Unió Europea, es va constituir un ampli Comitè de Seguiment de la xilel·la a Catalunya, amb el Departament d'Agricultura i els sectors agraris i, en el seu sí, un grup de treball que va elaborar un Protocol de Prevenció que s'ha anat actualitzant i seguint.

Per la nostra part, a més de rebre els vivers les inspeccions oficials del Servei de Sanitat Vegetal on la comprovació de xilel·la és una prioritat, els nostres serveis tècnics fan controls visuals de les plantes, controls documentals del passaport fitosanitari, tenim trampes cromàtiques en diferents comarques i fem aspiracions per comprovar si hi ha insectes vectors. A més, estem coordinats amb Europa, sabem perfectament la situació a cada país, el nostre departament tècnic està en contacte i participa en reunions amb la Unitat de Sanitat Vegetal de la DG SANTE, amb l'EFSA i els projectes europeus POnTE i XFactors.

Per tant, caldria que fos més curós i respectuós amb els professionals que ens dediquem a aquest sector i entenem que una persona que ostenta el seu càrrec hauria de tenir més coneixement del que parla.

Aquí, Sr. Castel, no s'hi val tot, els nostres associats s'hi juguen massa com per banalitzar temes d'aquesta transcendència i intentar portar-ho al camp de la política per fer-ne usos partidistes.