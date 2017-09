Tensió al ple de Planoles per unes bretolades durant la festa major

Les bretolades de la Festa Major van tensar el debat del darrer ple de l'Ajuntament de Planoles. En el decurs de la sessió, l'alcalde Enric Gràcia (PDeCAT), va retreure a l'oposició una presumpta relació amb les bretolades de la Festa Major. Per la seva part, el cap de l'oposició (David Verge) es va ofendre i va negar tenir res a veure amb les accions de la Festa Major.

En una de les nits de la festa, un grup de joves va llançar ous i, en una altra nit, tomàquets contra la casa de l'alcalde. El motiu de les accions, va ser l'anul·lació per part de l'Ajuntament del ball de la piscina. Era un dels actes més concorreguts pels joves en les darreres festes majors.

Unes setmanes abans de la festa major que va tenir lloc entre el 18 i el 21 d'agost, l'Ajuntament va començar a parlar de la festa major. L'alcalde, Enric Gràcia, en unes declaracions a Televisió del Ripollès va plantejar traslladar el ball de la piscina al Casino. Va argumentar que els mossos d'esquadra i el Consell Comarcal del Ripollès li havien aconsellat no fer el ball a la piscina, perquè era perillós. Va argumentar que es tractava d'un ball en un espai reduït i a l'aire lliure i que de manera provisional el farien al Casino, mentre consideraven tornar-lo a fer en un espai més gran que la piscina, com ara el camp de futbol.

Els atemptats del 18 d'agost

El 18 d'agost a la nit, van tenir lloc els atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils i la Generalitat va decretar 3 dies de dol a tot Catalunya. Llavors, l'equip de govern va decidir ajornar el ball de la piscina fins al 22 de setembre.

La suspensió del ball va fer que els joves de Planoles i els que hi passen l'estiu anessin a casa de l'alcalde a demanar per si podien organitzar ells mateixos un ball a la plaça del Casino.

Com que els joves estaven força exaltats, l'alcalde els va deixar fer el ball i el van poder fer. Durant la nit del ball, un grup de joves va llençar ous a la façana de la casa de l'alcalde. L'endemà del ball i de la llençada d'ous, el dilluns 21 d'agost, va tenir lloc la celebració del pregó de festes. En els parlaments, l'alcalde va demanar que s'aturessin les llençades d'ous i d'altres bretolades.

Segons Ripollès Digital. Cat, en comptes de calmar els ànims dels joves, el parlament encara els va encendre més i, a la nit, van llençar tomàquets contra la casa de l'alcalde i van cantar-li una cançó.

La Festa Major es va acabar, però l'equip de govern va voler dur el tema al ple extraordinari del 5 de setembre. Això no obstant, l'oposició va assenyalar que no ho podia fer, perquè era un ple extraordinari i quan va acabar l'ordre del dia del ple, els regidors de l'oposició, Gent per Planoles, van marxar. Sense els regidors de l'oposició, l'alcalde va llegir una explicació de les bretolades pels fets de la Festa Major.

Per tal d'aconseguir una condemna dels actes de la Festa Major per part de l'oposició, l'equip de govern va posar la declaració de l'alcalde sobre els esdeveniments ocorreguts durant la Festa Major de Planoles a l'ordre del dia del ple extraordinari del dilluns, dia 25 de setembre.

Enric Gràcia va fer la lectura, però l'oposició va mantenir la postura de no tenir relació amb les bretolades de la Festa Major.