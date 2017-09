Creu Roja pal·lia la solitud i dona suport a un miler de persones grans cada any

La Creu Roja treballa cada any amb gairebé un miler de persones grans de les comarques de Girona en projectes pensats, sobretot, per pal·liar la solitud i garantir que puguin continuar a casa, en el seu entorn habitual. Des de principis de 2017, l'entitat ja ha atès 690 gironins majors de 65 anys.

D'aquests, 101 han participat en un projecte per acompanyar persones que viuen soles, ja sigui amb sortides d'oci i amb visites de voluntaris als seus domicilis. Des del gener, la Creu Roja de Girona ha entregat 266 productes de suport per al bany, el descans, la vida diària i la mobilitat a gent gran que té dificultats per afrontar les activitats bàsiques de cada dia. A més, l'organització ha atès 200 persones dins el projecte d'Ajuda a Domicili Complementària.

L'abast dels programes per a aquesta franja d'edat es completen amb activitats de salut, en les que fins ara hi han participat 108 gironins. I a aquests s'hi sumen 35 persones que han fet algun taller de memòria o càlcul. Encara en relació amb la gent gran, l'entitat humanitària també treballa per a la prevenció d'estafes, de les que alerta mitjançant una campanya telefònica. I finalment, la Creu Roja també forma cuidadors no professionals; 32, fins al setembre.