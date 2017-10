Les província de Girona registra un setembre fred amb notables episodis de pluja

Fred i plujós. Així ha estat el setembre a les comarques gironines, on la part central de la Costa Brava, el Prepirineu oriental i el Montseny, van registrar precipitacions destacades que han fet que la demarcació s'hagi diferenciat notablement de la resta de Catalunya, on el setembre va ser més aviat sec. La Garrotxa i el Ripollès van ser on hi va haver una quantitat més alta de precipitació acumulada, igualant o, fins i tot, superant els 120 mm en molts casos.

La Vall d'en Bas va ser on es va registrar més precipitació acumulada durant tot el mes, amb 143 mm segons les dades del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). Seguidament, sense sortir de la Garrotxa, es troba la Vall de Bianya amb 140 mm, seguida per dues estacions del Ripollès. Planoles, on es van comptabilitzar 131 mm i Sant Pau de Segúries amb una xifra de 127,4 mm.



Abundants i repartides

El primer episodi de precipitació destacat es va enregistrar al voltant del 6 de setembre, quan el pas d'una línia d'inestabilitat va provocar la formació de tempestes. El següent es va produir una setmana després, deixant fred, pluja i neu en cotes de 1.600 i 1.800 m al Pirineu i Prepirineu amb gruixos de fins a 20 cm.

Entre les 56 estacions amb més de 20 anys que té repartit l'SMC per tot Catalunya, 25 d'elles no havien mesurat mai una màxima tan baixa com al setembre.

Lluny de ser un episodi de pluja excepcional, el dia 16 van descarregar xàfecs localment acompanyats de tempesta al nord del país, que en alguns casos van acumular fins a més de 20mm. Un exemple va ser precisament el cas de Navata, on la localitat alt-empordanesa va recollir 29,8 mm.

La tercera onada de precipitacions i fred a les comarques gironines es va produir entre els dies 22 i 25, quan la circulació zonal que dominava els nivells mitjans de la troposfera va afavorir el pas d'una pertorbació que va provocar precipitacions destacades. En aquesta ocasió la Garrotxa i el Ripollès es van tornar a convertir amb protagonistes de la demarcació registrant quantitats superiors als 40 mm en diferents punts.