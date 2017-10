El ministre de l´Interior viatja per sorpresa a Girona per visitar policies i guàrdies civils

El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, s'ha traslladat a la Jonquera (Alt Empordà) per visitar per sorpresa als 110 policies nacionals i els 254 guàrdies civils allotjats en un hotel de La Jonquera i a la base de l'Exèrcit de Terra a Sant Climent Secebes.



A primera hora del matí Zoido ha viatjat des de la base aèria de Torrejón de Ardoz (Madrid) fins a l'aeroport de Girona, des d'on s'ha traslladat a un hotel de la Jonquera per esmorzar amb els agents. En un discurs, part del qual ell mateix ha compartit a Twitter, Zoido ha dit als agents que el govern està "orgullós" de la feina que estan fent "per recuperar la normalitat a Catalunya"





Le he expresado a los agentes de la @policia lo orgulloso que está el Gobierno del magnífico trabajo que están desarrollando en Cataluña. pic.twitter.com/dp1JxlzSqF — Juan Ignacio Zoido (@zoidoJI) 7 d´octubre de 2017

El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha deixat clar avui que "no hi ha ningú en el Govern que no aboni les actuacions" dels policies nacionals i els guàrdies civils desplegats a Catalunya. Responia d'aquesta manera a les declaracions del delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo, que va demanar disculpes pels ferits de les càrregues policials durant l'1-O."L'únic que li puc dir és que ningú en el Govern d'Espanya que no aboni les actuacions que ha tingut la Guàrdia Civil i la Policia des que es troba a Catalunya per defensar els drets i llibertats dels catalans", s'ha limitat a respondre el titular d'Interior.Zoido ha emfatitzat que el dispositiu d'agents es mantindrà el temps que es consideri necessari per garantir "els drets i llibertats de tots els ciutadans catalans"."No esteu sols", els ha dit als policies allotjats en un hotel pròxim a la frontera de La Jonquera i als guardia civils en una caserna de l'Exèrcit de Terra de Sant Climent i reubicats aquí fa dies després d'abandonar altres establiments hotels per les pressions rebudes.Precisament, el titular d'Interior ha reiterat que el Govern "no consentirà en cap moment que es violin els drets de policia i guàrdia civil".I ha afegit: "Defensarem i portarem davant la llei tots aquells que vulguin trepitjar la dignitat de policies i guàrdies civils i conculcar els seus drets. No ho consentirem".Zoido ha aprofitat a més per tornar a fer una crida al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, qui ara "no sap què fer, ni quan reunir-se de nou", perquè torni al "camí de la llei i s'aculli a l'Estat de Dret".En aquesta línia, ha llançat un missatge a tota la societat catalana: "El diàleg dins de la llei sempre estarà obert però fora de la norma i de la llei no hi pot haver diàleg perquè és impossible. Que deixi Puigdemont d'enfrontar ja a la pròpia societat catalana i que obri el diàleg perquè la bretxa entre la societat catalana no sigui més gran i que no la porti a un abisme que no tingui cap retorn".