El PDeCAT d'Olot manté el pacte amb el PSC, a l'expectativa

El pacte de govern municipal entre el PDeCAT i el PSC a Olot es manté. Això no obstant, el tinent d'alcalde, Josep Berga (PDeCAT) ha declarat a Ràdio Olot que es manté a l'expectativa de si hi ha un trencament general des pactes municipals entre el PDeCAT i el PSC.

Berga ha considerat que dilluns poden passar moltes coses importants i que no és necessari precipitar-se. El primer tinent d'alcalde ha assenyalat que els esdeveniments que han tingut lloc a Catalunya han generat tensió entre els dos partits.

Hi ha hagut d'altres localitats com Mataró o Pineda de Mar, on els pactes municipals entre PDeCAT i PSC s'han trencat.

A Olot, la tensió entre els dos partits no ha transcendit, però sí que ho ha fet entre el moviment independentista, del qual el PDeCAT n'és part important, i el PSC.

En la segona manifestació de rebuig a la violència policial, el dia 3 d'octubre, van haver-hi assistents que van posar en qüestió el pacte i van cridar en contra del PSC. Això no obstant, el regidor d'Ensenyament, Jaume Mir (PSC), va posar en relleu la seva presència a l'acte.



Aturada general

El dimarts, dia 3 d'octubre, en la manifestació del dia de la vaga amb una assistència quantificada en 15.000 persones, el regidor de Medi Ambient, Josep Guix (PSC), no va poder parlar, perquè va ser xiulat pel públic.

Encara hi ha un altre factor a tenir en consideració. Es tracta de la dimisió per motius personals de la regidora Núria Fité (PDeCAT). El relleu per ordre de llista és el coordinador de l'Assemblea Nacional Catalana a la Garrotxa, Josep Ferrés, el qual encara no ha decidit si entrarà a l'Ajuntament, perquè no sap si fa més falta a l'Ajuntament, o a l'Assemblea.

La previsió és que els esdeveniments polítics a Catalunya d'una manera o altra afectin el ple d'Olot. De moment, ERC ha anunciat que en el proper ple proposarà declarar el rei Felip VI i el delegat del Govern, Enric Millo, persones no grates a Olot.



Més de dos anys de pacte

El pacte entre el PSC i la llavors CiU durant tot el mandat ha estat molt sòlid. En les eleccions del maig del 2015, el PSC va perdre 2 regidors. El resultat el va deixar amb 3 regidors. Es tracta d'un resultat molt curt per a un partit que havia tingut majoria absoluta i que havia governat del 1999 fins al 2011.

Això no obstant, és un partit amb una considerable experiència en el govern municipal i en la gestió política provincial. Per això, ben aviat van aconseguir una entesa amb CiU i els seus representans van obtenir responsabilitats de govern.

Josep Guix (PSC) va ser nomenat regidor de Medi Ambient, Jaume Mir (PSC) d'Ensenyament i Mercè Traveria (PSC) de Barris i Cooperació.