Cursos de l'Institut de Ciències de l'Educació de la UdG per a mestres i professors

Tallers de literatura infantil creativa, el treball en equip a l'aula, l'atenció a la diversitat, la música i la dansa tradicionals, l'aplicació de les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a les matemàtiques o la literatura catalana al Batxillerat, entre d'altres, centren algunes de les activitats formatives que l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE) Josep Pallach de la Universitat de Girona promou aquest primer trimestre de curs. Totes elles són propostes fora de l'àmbit universitari, adreçades a mestres i professorat d'educació Infantil, Primària, Secundària i Formació Professional.

L'oferta inclou una programació de dotze cursos diferents, entre els quals n'hi ha de comuns per a docents de diferents nivells educatius i altres que són específics.

Per exemple, el curs «El treball en equip a l'aula com una oportunitat per potenciar-nos junts» està pensat per a mestres de Primària; mentre que el seminari de «Ciències. Intercanvi d'experiències a Secundària», «Ex-Libris. I Jornada de literatura catalana i Batxillerat» i «Art del segle XIX» són exclusivament per a professorat d'educació Secundària; i un «Curs de pilotatge de drons per a manteniment i supervisió d'instal·lacions» i «Implementació del software Delsol (Facturació, comptabilitat i laboral») –aquest útim ja té les inscripcions ja tancades– són per a docents de Formació Professional.