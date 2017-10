Creen un sistema pioner de neteja sense elements químics per als camions de bestiar

Més eficient i menys agressiu. Aquestes són dues de les característiques que té el Drysist, un sistema de neteja de camions que fa servir altes temperatures, d'entre 70 i 80 graus, per netejar els sistemes de transport de bestiar (bé siguin animals vius o canals). Després d'un any en fase de proves, el sistema es va presentar en societat a la seu de l'IRTA a Monells, en el transcurs d'una jornada tècnica del sector desenvolupada amb el clúster Innovacc.

Les dues empreses catalanes que han desenvolupat el projecte són Optimal Pork Production (OPP) i Castañé. El gerent d'OPP, Joan Sanmartí, va explicar que «una de les eines pel control sanitari és la bioseguretat dels camions». Sanmartí va remarcar que el sector es troba en una situació «molt bona» per instal·lar aquest sistema, sobretot en el cas d'aquells «camions que vénen de l'Àfrica, on hi ha malalties que poden afectar el porcí o el vacum». A banda, un altre focus de control és l'Europa de l'Est, «on hi torna a haver problemàtiques de pesta porcina africana».



Amb fons europeus

El projecte va començar fa dos anys gràcies a una ajuda europea. L'objectiu era demostrar que la termodesinfecció és útil per netejar de patògens els camions de transport de bestiar. A més, el Drysist funciona amb un programa informàtic que permet controlar la desinfecció a distància. Amb els mètodes actuals, l'eficiència de la neteja queda en mans de qui la fa.

El programa informàtic del Drysist s'ocupa de la neteja, que dura entre 30 i 40 minuts. En tot el procés, les parts més sensibles del camió s'assequen a temperatures que oscil·len entre els 70 i 80 graus aproximadament. «Coneixent la sistemàtica de desinfecció, es procura que en tot aquest temps no hi hagi intervenció humana», va resumir Sanmartí.

Del procés també se'n beneficia de manera notable el medi ambient, segons va explicar Joan Sanmartí. «Si tu aconsegueixes entrar amb un aparell dins la gàbia dels camions, neutralitzes aquests patògens sense deixar rastre al medi ambient», va afegir.

La presentació dels resultats s'ha fet després d'un any de proves i amb «aval científic», segons va afirmar Robert Castañé, el director comercial de Castañé. Els testos s'han fet a la planta pilot que tenen a Sant Pere de Torelló. «Nosaltres fa un any que estem fent proves: no sortim amb una idea, sinó que ho fem amb una realitat», va puntualitzar.



Bones sensacions

Ara, les dues empreses han presentat els resultats del Drysist al sector carni. Castañé va apuntar que tindrà «una bona rebuda», sobretot a llocs com Rússia. «Estem instal·lant equips en aquest país, a les zones de risc de brots de pesta porcina», va explicar.

El grup també està dissenyant una planta a Múrcia. Als Estats Units ja estava en marxa un sistema semblant de termodesinfecció, però les dues empreses catalanes disposen «d'una patent mundial».

El seu sistema s'ha basat en l'experiència de plantes catalanes i deixa tota la gestió del tractament de desinfecció al programa informàtic del Drysist. L'ús de biocides es limita als casos on la neteja hagi de ser més a fons.

«Els Estats Units estan molt preocupats per la transmissió de malalties del porc, que a Europa estan erradicades però no a Rússia», va explicar Joan Sanmartí. La pesta porcina africana, la pesta clàssica i la febre aftosa són malalties que han rebrotat a països com Rússia. Per proximitat, el gerent d'OPP Group va defensar que els camions amb origen a l'Europa de l'Est se sotmetin a «un procés de garanties amb termodesinfecció». A més, també va ressaltar que les empreses de transport es troben immerses en l'actualitat en una lluita de preus, que pot fer que es redueixin els esforços dedicats a la neteja.