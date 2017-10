Busquen per terra i aire la veïna desapareguda de Cervià de Ter

Segon dia de recerca de la veïna de Cervià de Ter, Teresa Nierga i de 84 anys.



La dona porta desapareguda des del dimecres i avui un ampli dispositiu format per Mossos d'Esquadra, Bombers i Agents Rurals està sobre el terreny intentant trobar alguna pista que els porti al seu parador.



La dona va agafar el cotxe dimecres al matí per anar al mercat de Banyoles i l'últim que se'n sap és que dimecres al migdia se la va veure a Camós.



La policia ha pogut localitzar el senyal del seu telèfon mòbil però no s'ha pogut acotar en una àrea petita i per això, la recerca que s'està portant des del parc de Bombers de la Pera s'està fent en una àmplia zona. A més dels cossos d'emergències també hi ha la família i voluntaris.



S'està buscant per una àrea que comprèn tant Gironès com Pla de l'Estany. Que abarca des de Bordils, Cornellà del Terri, Cervià de Ter i acaba a sant Julià de Ramis.



La dona conduïa un Hyundai Galloper de color blau fosc i els esforços també es centren en localitzar aquest vehicle. Per això, és important la tasca de l'helicòpter dels Mossos d'Esquadra que pentina per aire la zona i podria trobar el cotxe.



La família va difondre a través de les xarxes socials la desaparició de la Teresa i a més, una foto seva així com del vehicle. Demanen ajuda i que si algú troba alguna pista truqui al telèfon 112.







Ajuda'ns a trobar la Teresa, una dona de 84 anys de Cervià de Ter. Condueix un Hyundai Galloper verd fosc. Si la veus truca al @112. Fes RT! pic.twitter.com/OncB7tLICi — Mossos (@mossos) 19 d´octubre de 2017