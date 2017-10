Operació pionera al Trueta per implantar una vàlvula cardíaca biològica

L'hospital Josep Trueta de Girona ha implantat per primera vegada a Catalunya una nova vàlvula cardíaca biològica en una operació poc freqüent a Europa. La vàlvula, implantada a principis de mes a un pacient de 66 anys veí de Castell d'Aro que ja fa vida pràcticament normal, millora molt el rendiment de les que s'estan implantant actualment i ofereix un funcionament òptim durant unes dues dècades.

El principal avantatge és que, a més d'evitar que el pacient prengui medicació anticoagulant com passa amb les pròtesis mecàniques, si cal renovar-la d'aquí a 20 anys no serà necessària una nova operació a cor obert, com fins ara.

La intervenció per implantar la vàlvula és pionera a l'Estat, on de moment només s'ha realitzat en dos hospitals més. Al continent s'ha fet en països com Suècia, el Regne Unit i Suïssa. Ara l'hospital Trueta participarà en un estudi multicèntric en l'àmbit europeu per analitzar els avantatges de la pròtesi cardíaca.

Al Trueta es fan anualment unes 75 intervencions per implantar vàlvules aòrtiques, i des del servei de Cirurgia Cardíaca calculen que una desena de gironins cada any es podran beneficiar d'aquest nou dispositiu. De fet, la setmana passada ja van implantar la segona vàlvula a un altre pacient, que ja ha rebut l'alta.