Fortuño (ERC) deixarà al cap d'un mes la regidoria de Ripoll per incompatibilitat

El càrrec públic d'Aitor Fortuño (ERC) com a regidor de Ripoll haurà estat efímer. Tot just va prendre possessió al ple de setembre, juntament amb Nani Mora, com a substituts de Ramon Serra i Teresa Jordà respectivament. Poques hores abans de fer-ho el secretari, Gerard Soldevila, ja va advertir de la possible incompatibilitat que segons la llei Arsal hi ha entre la feina de Fortuño, que treballa al Consorci de Benestar Social del Ripollès, i la regidoria. Actualment l'Ajuntament de Ripoll participa en un 51% en el Consorci, un percentatge que impedeix segons la llei espanyola que qualsevol treballador pugui ser alhora representant públic polític.

Durant aquest mes d'octubre tant ERC com el departament jurídic de l'Ajuntament, diversos funcionaris, l'alcalde Jordi Munell i el regidor de serveis econòmics Josep Maria Creixans, han estat treballant per buscar una solució que no impliqués la renúncia de Fortuño.

Finalment han arribat a la conclusió que només la renúncia a la feina al Consorci podria permetre la seva continuïtat com a regidor. El mateix Fortuño afirma que en cas que el seu partit formés part de l'equip de govern «m'hauria plantejat demanar una excedència» perquè el sou de regidor seria sensiblement diferent del que té ara mateix ERC a l'oposició.

També és crític amb la paradoxa d'estar desobeint com a país a l'Estat espanyol, i en canvi fer-li cas en lleis «absurdes» com és l'Arsal. Aitor Fortuño és administratiu al Consorci de Benestar Social al Ripollès, i ell mateix remarca que «hi pinto ben poca cosa».

Al ple de dimarts vinent es produirà la seva renúncia, com a últim punt de l'ordre del dia per tal de poder-se acomiadar dels companys del consistori. A partir d'aleshores afirma que seguirà «fent feina per Ripoll dins d'ERC».

A més de militar al partit republicà Fortuño també participa en la comissió de la Cavalcada de Reis i ha format part de diferents entitats esportives, com el Club de Dards o el CF Ripoll.

Ara ERC haurà de trobar un nou substitut per a Fortuño, que era el setè de la llista electoral. ERC té quatre regidors a Ripoll. Per substituir Jordà i Serra, Jordi Capdevila era el cinquè però va declinar-ho per motius laborals.Els següents de la llista són Jordi Conca, director dels estudis d'empresa de la Universitat de Manresa, Helena Angrill i l'exregidor Àngel Ferrer. L'actual portaveu i cap de l'oposició dels republicans, Roger Bosch, diu que encara no tenen clar qui ocuparà la regidoria vacant. Alhora Bosch lamenta que una persona «amb ganes de fer política pel poble» hagi hagut de renunciar-hi per incompatibilitat legal.