La Fundació Joan Riera beca 74 joves per estudiar anglès a l´estranger

Els 74 beneficiaris de les beques d'enguany per estudiar anglès a l'estranger durant l'estiu, gràcies al fons Joan Riera i Gubau, van rebre dissabte diplomes de reconeixement acadèmic. La Fundació Catalana per a l'Ensenyament de l'Idioma Anglès i l'Educació en Anglès va organitzar l'acte a Santa Coloma de Farners, d'on són els estudiants, així com també d'altres municipis de la Selva. Aquests faran estades d'idiomes al Regne Unit, Irlanda i Estats Units.

Sandra Perpinyà i Elisabet Falgueres, guanyadores en edicions anteriors de beques per a màsters en universitats nord-americanes, van explicar la seva experiència. Dues becades en la convocatòria actual, Clàudia Alcañiz i Camelia Andreea Ion –posseïdores de les millors qualificacions–, van recordar la figura de Joan Riera.