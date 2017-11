Alliberen mol·luscs de riu a Olot per tal de repoblar l'espècie

Representants del projecte Life Potamo Fauna per a la conservació de fauna fluvial d'interès europeu a la xarxa Natura 2000, ahir, van alliberar prop d'un centenar de mol·luscs de riu (nàiades) a la zona de la Moixina d'Olot.

Segons ells, l'objectiu és crear nous nuclis a les conques dels rius Ter, Fluvià i Muga en indrets on ja hi havia hagut colònies d'aquest mol·lusc, però que havien desaparegut.

En els últims dos anys, han alliberat més de 4.500 juvenils criats en captivitat al laboratori que el Consorci de l'Estany té a Porqueres, a banda d'altres estratègies com ara traslladar exemplars salvatges a nous indrets. També han deixat anar prop de 4.000 peixos infestats amb larves de gloquidis, una de les fases necessàries per a la seva reproducció.

En total, el projecte ha permès alliberar nàiades criades en captivitat a 27 nous llocs de les comarques gironines. Les nàiades són musclos d'aigua dolça que viuen semienterrades al fons de rius, rieres, recs i estanys. Són organismes filtradors que s'alimenten de la matèria en suspensió, per la qual cosa són molt sensibles a les variacions de la qualitat de l'aigua, i actuen com a espècies indicadores de l'estat ecològic de l'aigua.

Life Potamo Fauna és un projecte destinat a la recuperació i conservació a llarg termini de diverses espècies amenaçades de fauna fluvial d'interès europeu.



Fons europeus

El projecte amb fons europeus finalitza el 31 de desembre d'aquest any i caldrà esperar com a mínim quatre anys més per veure si els alliberaments han funcionat. Ahir, els tècnics es varen mostrar optimistes després de constatar que hi ha poblacions de nàiades consolidades en indrets, on fa temps s'havien fet alliberaments, com ara a alguns recs de sortida de l'estany de Banyoles.

El projecte Life Potamo Fauna va començar el 2014 i entre els objectius fixats hi ha la recuperació de poblacions de nàiades que estan en risc d'extinció. Els científics s'han proposat crear de 2 a 4 noves localitzacions amb nàiades a cadascun dels sis espais naturals de la Xarxa Natura 2000. El projecte també vetlla per la recuperació d'altres espècies com la tortuga d'estany o el cranc de riu de potes blanques, entre d'altres.