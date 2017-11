La Fapac estrena etapa denunciant el «desmantellament de l´escola pública»

La lluita contra la «desinversió progressiva de recursos», «el desmantellament de l'escola pública», «la mercantilització de l'educació» i la segregació són les bases sobre les quals treballarà la nova junta de la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya (Fapac), escollida en una ssemblea general celebrada aquest dissabte. La renovació inclou part de la junta i la presidència, càrrec que ara assumeix Belén Tascon.

Un centenar d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes (AMPA) d'escoles públiques catalanes van participar en l'assemblea, que es va realitzar a l'institut Lluís de Requesens de Molins de Rei. Les AMPA assistents van escollir la candidatura presentada amb el nom de «Transformem Fapac», encapçalada per Belén Tascón i formada per un equip de nou persones més –set mares i tres pares d'AMPA.



Presidenta mobilitzada

La nova presidenta de la Fapac és mare d'alumnes d'una escola pública situada al barri de Gràcia de Barcelona, forma part de la comissió «No a les retallades» d'aquest centre educatiu, ha estat membre del grup promotor de la Xarxa d'Escoles Insubmises a la Llei orgànica per a la millora de la qualitat educativa –Lomce, en les seves sigles en castellà–, és integrant de l'Assemblea Groga de Gràcia i, fins dissabte, ocupava el càrrec de vicepresidenta de polítiques educatives de la federació d'AMPA.

Tascón assumeix el càrrec en substitució de Montse Conejo, que ha deixat la presidència coincidint amb la finalització dels estudis obligatoris del seu fill. En el seu comiat, la ja expresidenta va recordar els esforços fets al capdavant de l'entitat, així com la importància de les famílies per a la bona marxa de l'educació i va animar els assistents a continuar la lluita.

D'altra banda, la seva successora i l'equip amb el qual treballarà van afirmar que volen promoure «un debat crític, participatiu, radical, càlid, feminista i emocionant». Belén Tascón va destacar que «lluitem contra la privatització, la mercantilització, la desinversió, la segregació i l'externalització», tot explicant que aquests principis ressumeixen els eixos principals inclosos en el pla de treball presentat per la seva candidatura.

En línies generals, Tascón va explicar que en aquesta nova etapa de la Federació d'associacions de pares i mares d'alumnes de Catalunya se centraran esforços per defensar l'educació pública com un element primordial per garantir la igualtat d'oportunitats.