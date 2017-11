L'Alta Garrotxa ja atrau més banyistes als gorgs que aficionats al senderisme

El Consorci de l'Alta Garrotxa ha fet públiques les dades de visites a la zona en el període de regulació de l'accés motoritzat entre el 16 de març i el 31 d'octubre. Durant aquest temps, només s'ha pogut entrar a l'espai natural protegit a peu o amb bicicleta.

Les dades han estat obtingudes a través dels agents del servei d'informació i vigilància que han patrullat pel sector en els mesos de més afluència.

La novetat és que la majoria dels visitants varen entrar a la zona per banyar-se als gorgs que hi ha a la riera de Sant Aniol. La diferència està en el fet que abans la major part de les entrades eren de persones que de manera bàsica practicaven el senderisme.

El Consorci també ha mencionat l'augment de les persones que entren a l'Alta Garrotxa per practicar el senderisme en direcció a Talaixà. Es tracta d'un antic poble situat al costat del pic del Ferran. Des de Talaixà s'accedeix a un seguit de crestes muntanyoses que arriben fins al Comanegra. Molts dels senderistes que van a Talaixà ho fan per practicar l'escalada.

Segons les dades obtingudes, una quarta part dels visitants van ser de la província de Girona, la meitat de la resta de Catalunya, i una quarta part de la resta de l'Estat espanyol o de diferents estats d'Europa.

El servei de vigilància va detectar incidències relacionades amb la presència de gossos deslligats, acampades, enceses de focs, destrosses de materials i senyalitzacions i abocaments d'escombraries.

Per tal d'evitar la mala imatge i l'erosió de l'entorn provocades pels mals comportaments hi ha hagut un servei de neteja treballant regularment per tal de procurar mantenir l'entorn net i lliure de deixalles.

El Consorci ha agraït la col·laboració de la major part dels visitants en el manteniment de l'entorn.



Cerca d'un sistema de control

La major part de les entrades a l'Alta Garrotxa són per l'antiga parròquia de Santa Cecília de Sadernes, on hi ha els aparcaments, i l'entrada al camí que condueix fins a Sant Aniol d'Aguja. Aquest camí passa pel costat de la riera i dels gorgs i en surt la bifurcació que va a Talaixà i el Comanegra.

El Consorci de l'Alta Garrotxa tracta d'establir sistemes de control dels visitants per tal de reduir els comportaments incívics.

Amb aquesta voluntat, representants polítics i tècnics del Consorci van visitar fa uns mesos l'experiència de control a través del pagament d'entrada als gorgs del torrent de la Cabana, entre els municipis de Campdevànol i les Llosses.