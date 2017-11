Veterans, tutors dels companys nous

La irrupció de l'assetjament escolar en la realitat quotidiana dels centres ha provocat un desplegament de protocols i programes específics, tant per actuar davant situacions de bullying –i erradicar-les– com per prevenir-les. Entre aquests últims hi ha el projecte Tutoria Entre Iguals (TEI) que el Departament d'Ensenyament ha dissenyat amb l'objectiu de conscienciar i responsabilitzar els estudiants.

A Sant Feliu de Guíxols, i a iniciativa de la regidoria d'Educació de l'Ajuntament, la TEI s'ha convertit en un projecte municipal que implica tota la comunitat educativa i tots els centres educatius, des de les escoles de Primària fins als instituts de Secundària. Pel que fa a aquest últim nivell, els instituts Sant Elm i Sant Feliu de Guíxols comparteixen la formació al professorat i la resta de professionals que hi participen; s'ha format un equip amb els tutors dels cursos implicats, una coordinadora, dues psicopedagogues i un membre de l'equip directiu.



Primeres reunions d'alumnes

La iniciativa preveu que l'alumnat de 3r d'ESO actuï com a tutor dels companys de 1r, que acaben d'arribar al centre. Fa pocs dies s'han format les parelles i ja han mantingut les primeres reunions.

La directora de l'institut Sant Feliu de Guíxols, Raquel Robert, va explicar que «la interacció entre igual i igual funciona a tots els nivells», tant en el sentit que els joves parlen el mateix idioma com en la responsabilització que suposa per als més grans. Tot i que la participació a 3r és voluntària, en aquest centre s'hi ha implicat tot l'alumnat d'aquest curs (118), que dona suport als 109 noies i noies de 1r. La coordinadora pedagògica del projecte, Margarita Viella, va argumentar que «a vegades entre els estudiants se saben coses que no arriben als professors» i va incidir que treballen «en la prevenció de l'assetjament».