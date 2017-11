Olot compensa la baixa de les plusvàlues apujant un 5% l´IBI

L'Ajuntament d'Olot pujarà l'IBI un 5% en el 2018. La puja estarà repartida en l'increment d'un 2% de l'IPC i en un 3% de puja per compensar la reducció d'ingressos per plusvàlues i increment de salaris del personal. Segons va explicar al ple Montserrat Torras (regidora d'Hisenda pel PDeCAT), el 81,61% de tots els rebuts tindrà una mitjana d'increment que anirà dels 2,72 ? fins als 19,62 ?.

El primer motiu per la puja de l'IBI és la previsió de reducció d'ingressos de l'impost de les plusvàlues. Es tracta de l'impost que grava l'augment de valor de les finques per l'augment de la demanda o l'especulació. Com que, a partir de la crisi, no s'ha incrementat el valor de les finques, els afectats han recorregut l'impost al Tribunal Constitucional i han guanyat totes les sentències.

Segons va explicar l'alcalde Josep Maria Corominas (PDeCAT), ha de sortir una llei adequada a la nova situació del mercat immobliari, a partir de la qual els ajuntments només podran cobrar plusvàlues si existeix increment de valor en la finca venuda.

A partir de la previsió, els ingressos per plusvàlues es podrien reduir en un 40% i en un valor concret de 400.000 ?. A més, les arques municipals també hauran d'afrontar la puja del 2% en els salaris del personal i una previsió de 100.000 ? en el capítol de despeses per cobrir el buit en la seguretat social addicional a càrrec de l'Ajuntament pel Reial Decret que preveu la possibilitat de jubilació dels policies locals als 60 anys.

La puja va ser criticada per ERC i la CUP, que hi van votar en contra, i per Olot en Comú, que es va abstenir. La portaveu republicana Anna Barnadas va apuntar que en 3 anys l'IBI a Olot pujarà un 9% i ho va definir d'inacceptable.

Mireia Tresserras, de la CUP, va avisar que, segons ella, la realitat és que la situació de crisi no ha millorat, sinó que ha empitjorat. Va considerar que amb els salaris i pensions que hi ha no es poden apujar els impostos.

Xavier Garcia (OeC) va apuntar les dificultats econòmiques de la gent i va plantejar que en comptes de l'IBI s'haurien de pujar les escombraries segons la producció.