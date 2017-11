Càritas, La Sopa i Traçant Camins defensen els drets de les persones sense llar a Girona

Càritas Diocesana de Girona, el Centre d'Acollida La Sopa i l'associació Traçant Camins, dins una acció que inclou entitats a nivell de tot l'Estat, tornen a reclamar els drets de les persones sense llar. Per fer-ho, s'aprofitarà la celebració del Dia de les Persones sense Llar, el diumenge 26 de novembre, que enguany commemora el 25è aniversari de la campanya «Ningú sense llar», que des dels inicis reclamava el «Dret a un allotjament digne». El lema de la campanya d'aquest 2017 és «Som persones, tenim drets. Ningú sense llar», com s'explica al web. Càritas recorda que, amb el pas dels anys, els enfocaments s'han adaptat a la realitat social, però la defensa del Dret a l'Habitatge i, sobretot, de la dignitat i de tots els drets de les persones sense llar han estat el centre de les reclamacions de la campanya. Cada any, Càritas i altres entitats socials visibilitzen a Girona el problema de la manca d'habitatge que pateixen persones vulnerables.