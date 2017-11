La Universitat de Girona ataca la violència de gènere des de la prevenció i la denúncia

La Universitat de Girona ha passat a l'acció contra la violència i l'assetjament sexual impulsant una campanya de sensibilització que es desplegarà al llarg del curs, tot i que aquesta setmana ja s'ha començat a fer visible amb enganxines als lavabos o als dispensadors de tovallons dels restaurants. Però el revulsiu principal contra la violència masclista és un «Protocol de prevenció i actuació davant situacions de violència o d'assetjament per raó de sexe, gènere o sexualitat a la UdG» que el Consell de Govern va aprovar al juny i es va presentar ahir, com a una eina que s'afegirà a la tasca que la Unitat d'Igualtat de Gènere realitza des de fa anys. El document defineix les conductes que impliquen una agressió, estableix mesures preventives, els procediments d'actuació i de resolució davant casos de violència, el seguiment que se'n farà i les garanties que avalaran la intervenció. L'adjunt al rector en funcions de la UdG per Compromís Social, Carles Serra, va explicar que la responsable d'Igualtat de gènere activarà el nou protocol, que garanteix confidencialitat per protegir la víctima. P.T.V. gIRONA