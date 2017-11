Batuda veïnal per localitzar el veí de Ribes desaparegut des de dilluns

La cinquena jornada de recerca del veí de Ribes de Freser desaparegut des de dilluns va acabar sense resultat. Està previst que avui hi hagi una batuda veïnal per repassar els punts per on s'ha anat buscant aquests dies per tal de mirar si en alguna zona, per amagada que sigui, hi hagués el desaparegut.

Aquesta batuda s'iniciarà el matí des de l'oficina de turisme de Ribes, segons informen els mitjans locals de Corisa.

Ahir la recerca es va fer en zones més apartades i on no sol anar tan habitualment el veí, com la zona de la Massana i la Font de la Salut. Hi van participar els Bombers, Mossos d'Esquadra i voluntaris de Protecció Civil.

Josep Sarradell està desaparegut des del dilluns. El darrer dia que va ser vist anava vestit amb una jaqueta verda i uns texans de color blau fosc. Té els cabells blancs, porta ulleres i s'ajuda d'un bastó per als desplaçaments.