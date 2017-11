El Santuari Gaia ja és Fundació

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha reconegut el Santuari Gaia de Camprodon com a Fundació. Els dos fundadors d'aquesta entitat animalista, Coque Fernández i Ismael López, han aconseguit després d'un any de tràmits aquest reconeixement que permetrà als seus socis i patrocinadors desgravar fins a un 75% en les seves aportacions. Durant la setmana vinent es tancaran gestions bancàries per afavorir aquests beneficis.

El reconeixement arriba precisament mentre el Santuari Gaia compleix els cinc anys de la seva creació i instal·lació al Ripollès. Inicialment van fer-ho a la finca de Cal Negrillo d'Ogassa, però les limitacions de l'espai que disposaven va obligar-los a establir-se al nucli de Salarsa, en terme municipal de Camprodon. A les seves instal·lacions hi acullen més de 300 animals. Durant aquests anys n'han ajudat més de 750. La seva tasca no ha estat absent de polèmica, sobretot per la presència habitual de caçadors al voltant de Salarsa.