L´òptima gestió de l´aigua, a debat

La ciutadania veu la gestió de l'aigua com un tema que els queda lluny, però des dels ajuntaments tampoc els proporcionen la informació per tal que puguin entrar en matèria amb facilitat. Aquesta és una de les qüestions principals que es van posar sobre la taula durant la Jornada Aigua i Ciutadania, celebrada ahir a la facultat d'Econòmiques de la Universitat de Girona i organitzada amb la col·laboració de l'observatori DESC.

Dividida en tres mòduls ben diferenciats, la proposta estava destinada principalment a la comunitat universitària, el personal tècnic de l'administració pública i els investigadors especialitzats en el tema, però també es convidava la ciutadania en busca d'una major implicació en el tema. La trobada va agrupar més d'una vintena d'assistents.

«S'ha avançat durant els darrers anys, però encara hi ha molt de desconeixement», va explicar Edurne Bagué, una de les organitzadores, «els ajuntaments, administracions i empreses han de definir millor com gestionar l'aigua i ser més transparents, però per altre costat la gent ha d'estar preparada per encaixar la temàtica».

Una altra de les crítiques va anar precisament de la mà d'una de les ponents i membre d'Aigua és Vida, Eugènia Pascual, que va cloure la jornada amb la conclusió que en alguns casos de gestió «hi ha hagut mala fe per part d'algunes empreses privades, però també poc control per part dels ajuntaments». Pascual va lamentar també que no hi hagi un major interès pel tema, ja que «la gent s'acaba quedant en si l'aigua és bona o no és bona i quina quantitat paga pel servei».



Bones sensacions

Alguns dels eixos al voltant dels quals es va estructurar la programació van ser temes com la participació ciutadana, la presa de decisions, l'accés a la informació, la transparència i l'exposició d'alguns casos pràctics i reals pel que fa a diferents tipus de gestió, agafant per exemple les ciutats de Terrassa o Barcelona.

Molts dels assistents buscaven eines per poder-ho fer de la millor manera possible a casa, com un dels tècnics del consistori de Torelló, Alfred Paz, que va acudir a la jornada precisament per això. «L'any que ve ens venç la concessió i hem de pensar què és el que farem», va dir, «és una oportunitats per veure quines opcions hi ha».

El tècnic va explicar que hi havia hagut una part «més tècnica» però que l'altra havia estat molt interessant, sobretot pel que fa a «la filosofia de la prestació d'aquest servei» i les preguntes que n'havien sortit derivades, moltes per part dels mateixos assistents.

Una opinió compartida per Fransesc Heres, enginyer municipal a Calella, que va considerar que «havia estat molt bé» però que faltava «convidar més gent de l'empresa privada» perquè la municipalització de l'aigua «és molt particular».