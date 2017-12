Cassà redueix més de la meitat de l´endeutament del 2015

L´Ajuntament de Cassà ha tancat el 2017 amb un nivell d´endeutament del 30,6%, cosa que significa una reducció de més de la meitat des de l´inici de l´any 2015, quan se situava al 61,7%. El nivell final d´endeutament ha millorat les previsions presentades a principis d´any, que apuntaven que es finalitzaria l´exercici econòmic del 2017 amb un 34,7%.

En aquesta mateixa línia, el pagament d´interessos del 2017 ha disminuït més d´un 18% respecte de l´any anterior gràcies al refinançament dels préstecs aprovat l´any 2016 i l´amortització anticipada de préstecs d´enguany, i això implica una reducció de més de 10.000 euros anuals.

El regidor d´Hisenda, Pau Presas, va atribuïr la «salut econòmica del consistori» al «gran esforç per controlar fins a l´últim cèntim de les finances, acompanyat de rigor i decisions valentes, que han permès sanejar econòmicament l´Ajuntament i abordar projectes d´importància a Cassà».

Les inversions reals

Pel que fa a les inversions reals, aquestes creixeran un 4,78% respecte de l´any passat. Després de repassar les principals actuacions realitzades aquests últims anys, Presas va destacar els objectius del pressupost del 2018: rigor i control de la despesa, millora contínua dels serveis als ciutadans, consolidació dels projectes iniciats en diversos àmbits i consolidació de la despesa i la inversió en via pública.

Aquestes directrius, va dir, són les que guiaran «l´execució d´una bona quantitat d´actuacions i obres importants del 2018».

Paral·lelament, el consistori cassanenc va aprovar, amb 7 vots a favor d´ERC i 6 abstencions del PDeCAT, el pressupost de la corporació per a l´any 2018, que serà de 10.256.510 euros. Entre els projectes destacats, hi ha la finalització de la primera fase de rehabilitació del nucli històric; la realització de noves obres d´asfaltatge que milloraran un gran nombre de carrers; la urbanització definitiva de l´aparcament del PAV3 i el segon aparcament al costat de l´àrea d´autocaravanes; el canvi de clavegueram del carrer d´Avall fins a la carretera Provincial o bé l´ampliació de l´aparcament públic del carrer Marina, on també es crearà un nou espai per a gossos.

Durant el pròxim any també es pretén instal·lar una caldera de biomassa a la zona esportiva, modernitzar l´Espai Jove, ampliar el servei de reforç escolar del CREC i consolidar la programació cultural estable així com els nous esdeveniments.