Camprodon tira endavant un pressupost de 5,3 milions per al 2018

El ple de l'Ajuntament de Camprodon va aprovar el passat dimarts el nou pressupost municipal de 5.298.089,94 euros per a l'exercici del 2018. D'aquesta xifra, 916.896,01 euros (un 36% finançats amb fons propis del consistori) aniran destinats a inversions. Algunes d'aquestes propostes són de caràcter estratègic per al municipi, com ara la torre de telecomunicacions -que està previst que entri en funcionament aquest 2018- o la construcció d'una xarxa de calor amb biomassa.

Els comptes van tirar endavant amb els vots favorables dels sis membres de l'equip de govern i el vot contrari dels quatre regidors de Tots per Camprodon-CP. L'alcalde, Xavier Sala, es va referir al pressupost com una proposta «realista i acurada, que assumeix tot allò que ha heretat del passat i que fa front als reptes de futur». En definitiva, «uns comptes pensats perquè puguem gaudir tots d'un Camprodon millor» va explicar.

En el ple també es va posar en relleu que s'havia reduït en un 7,5% el volum de despeses i pel que fa als ingressos, aquests eren lleugerament inferior al de 2017 en uns 66.000 euros menys.