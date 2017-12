Salt, Girona i Banyoles, les ciutats amb més nenes amb risc de mutilació genital

La mutilació genital femenina és una pràctica que algunes famílies procedents de països subsaharians encara mantenen malgrat viure a les comarques de Girona. I és en l'oportunitat d'un viatge, sobretot, que hi ha el risc que les nenes puguin arribar a patir-la. La mutilació és una forma de violència masclista que afecta tant nenes que acaben de néixer com noies d'edat més avançada: hi ha joves a qui es practica l'ablació abans del casament. A Espanya, la legislació estableix que la mutilació està prohibida i el Codi Penal la castiga severament, amb pena d'entre sis i dotze anys de presó.

Des de principi d'any, a la demarcació de Girona s'han detectat dos casos de mutilació, segons dades fetes públiques per l'Institut Català de les Dones fa pocs dies, coincidint amb el Dia contra la violència masclista. Tradicionalment, Girona ha estat un dels punts on es tracten més casos, ja que un gran nombre de població resident a la província procedeix de països subsaharians. Això provoca que des de fa anys hi hagi una lluita especialment activa tant per part dels Mossos com d'altres agents implicats per evitar nous casos. Durant el 2016, es va activar el protocol per risc de mutilació a la demarcació de Girona en vuit ocasions i, en el conjunt de Catalunya, catorze. En aquest 2017, a tot Catalunya, fins al tercer trimestre, s'han registrat vuit casos i la tendència va a la baixa.

Recentment s'ha fet públic el Mapa de la Mutilació Genital Femenina (MGF) a Espanya, elaborat per la Fundació Wassu UAB, que té com a objectiu dissenyar una metodologia científica i transferir coneixement per promoure l'abandonament de la MGF a l'Àfrica i a la diàspora. En aquest estudi es pot veure que Girona segueix situada en el tercer lloc pel que fa a la població femenina procedent de zones on encara es manté la mutilació genital, amb 4.538 dones i 1.409 nenes.

Però si s'analitzen les poblacions amb el nombre més alt de nenes de fins a catorze anys procedents de països amb prevalença de mutilació, cal destacar que entre les cinquanta –que tenen més de 25 casos– del rànquing n'hi ha deu de gironines.

El primer lloc és per a Barcelona, amb 443 menors, però en canvi, el segon ja és per un municipi gironí: Salt. Aquí es concentren 401 nenes d'aquestes edats que tenen el risc de patir una ablació i la majoria, 203, són d'origen gambià. També n'hi ha de Mali (63), Nigèria (36), Guinea(20) i Senegal (35), entre d'altres. També destaca el cas de Girona ciutat, amb 167 menors de 0 a 14 anys. Gàmbia també és l'origen més comú, amb 74. Finalment, Banyoles és el tercer punt de la província amb més nenes d'aquestes edats i orígens, amb 129. Aquestes tres primeres poblacions gironines amb més menors que estan en risc de patir una mutilació pel seu origen sumen un total de 697. Més avall de la graella trobem d'altres municipis com Figueres, que amb 109 nenes ocupa el quinzè lloc. En el 23 de la llista hi ha Blanes, amb 58 menors, i Olot, amb el mateix nombre.

Al lloc 31 hi ha Cassà, amb 50 criatures de risc, i tot seguit Lloret de Mar, amb 49 casos. La posició número 35 és per a Santa Coloma amb 35 menors. Finalment, en el 44 de la llista hi ha Sant Feliu de Guíxols, amb 29.

Pel que fa a l'anàlisi que fa l'estudi sobre la població femenina que prové de països on es practica la mutilació, cal destacar que Salt és el tercer municipi de Catalunya amb més dones d'aquesta procedència. Segons les dades analitzades, que procedeixen del padró de l'1 de gener de 2016, la meitat són d'origen gambià. I segons l'informe, la població d'origen de països on encara es realitza aquesta pràctica suposa més del 10% del total de la població del municipi. El nombre total de dones és de 1.178 i de Gàmbia en són 567. Les segueixen les de Senegal, amb 154.

Cal dir que hi ha 14 municipis –comptant Salt- on viuen 3.435 dones d'origen de països on se segueix practicant la mutilació genital. De la mateixa manera que Salt ocupa el tercer lloc de Catalunya, Girona se situa al desè amb 560 dones. Altres municipis que figuren al llistat són Banyoles (389), Figueres (365), Olot (325), Blanes (215), Lloret (193) o Cassà de la Selva (128), entre altres.