L´Assemblea Groga convoca una protesta per exigir més inversió en educació pública

La plataforma de defensa de l'escola pública Assemblea Groga ha convocat tota la comunitat educativa a participar aquest diumenge, 17 de desembre, en una manifestació a Barcelona per exigir l'augment de la inversió en l'educació pública d'acord amb la llei catalana de 2009 i per defensar «l'escola democràtica» davant de l'aplicació de l'article 155.

La manifestació té com a objectiu denunciar que l'administració està incomplint la llei d'Educació catalana de 2009, aprovada per consens durant el govern tripartit d'esquerres, on s'acordava l'augment progressiu del pressupost educatiu fins a arribar al 6% del Producte Interior Brut (PIB) el 10 de juliol del 2017. Segons una de les portaveus de l'Assemblea Groga, Lucía Ribes, «a dia d'avui no s'arriba al 3% i això afecta milers de docents i milions d'alumnes».

Amb un comunicat, el col·lectiu ha condemnat l'aplicació de l'article 155 de la Constitució i les acusacions de presumpte adoctrinament als docents catalans.

Segons la plataforma, «l'escola és el reflex de la societat on vivim i els nens veuen i escolten el que passa en el nostre entorn i per això pregunten d'acord amb unes inquietuds, i és feina dels docents estimular el dubte i la pregunta perquè els alumnes configurin el seu propi pensament».

Una altra de les portaveus de l'assemblea, Mayi Garmendia, va titllar de «falses» les acusacions per adoctrinament, en especial les rebudes pels professors de la Seu d'Urgell i pel portaveu de la Unió de Sindicats de Treballadors d'Ensenyament de Catalunya.

D'altra banda, va demanar «superar la LEC i desobeir la LOMCE, ja que donen tot el poder a les direccions dels centres i limiten la capacitat de participació i decisió dels claustres i els consells escolars». També va mostrar rebuig als concerts educatius, ja que, asseguren, «fomenten la segregació, són econòmicament injustos, pedagògicament negatius i controvertits i segreguen per sexes i vulneren la llei d'igualtat de gèneres».