Molts problemes i algunes solucions per als ens locals davant les ocupacions

Les diputacions de Girona i Barcelona van organitzar ahir un grup de debat sobre les ocupacions irregulars. L'objectiu principal de la trobada va ser posar en comú quins casos d'ocupacions irregulars hi ha als pobles i ciutats, quines possibilitats d'actuació tenen els ajuntaments i quines són les conseqüències tant per al municipi com per a la població que hi viu. A la sessió es va parlar de les diferents actuacions a escala local en casos d'ocupacions irregulars reals, i també es va valorar l'impacte en les polítiques locals de les actuacions dutes a terme en aquest àmbit.

La jornada va tenir lloc al Parc Científic i Tecnològic de la UdG i va ser inaugurada per Fermí Santamaria, vicepresident i diputat d'Habitatge de la Diputació de Girona, i David Mongil, cap d'Habitatge dels Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats de la Diputació de Barcelona. Hi van assistir una trentena de persones, entre ells personal tècnic, administratiu i càrrecs electes d'ajuntaments i consells comarcals.

Fermí Santamaria va explicar que des del desembre de l'any passat el Servei d'Habitatge de la Diputació de Girona impulsa la redacció del document «Actuacions davant l'ocupació irregular d'immobles des d'una perspectiva local», el qual reuneix informació sobre com es pot actuar en casos d'ocupacions irregulars. «Vam decidir crear un grup redactor amb l'objectiu d'elaborar un document que fos fàcil, útil i viu per als ajuntaments que volien treballar els casos de les ocupacions irregulars», va explicar el vicepresident, que també va especificar que «no és una guia que diu als ajuntaments el que han de fer, ans al contrari; el que fa és suggerir actuacions que les administracions locals poden dur a terme davant ocupacions irregulars».



Una problemàtica creixent

En els darrers anys, la crisi econòmica i financera de llarga durada ha afectat directament moltes famílies, que han perdut el seu habitatge i, en conseqüència, actualment es troben amb moltes dificultats per accedir a un habitatge o mantenir-lo. Davant d'aquestes circumstàncies, l'ocupació d'habitatges s'ha convertit en un fet que es produeix a tot el territori.

D'aquesta manera, l'ocupació irregular ha esdevingut un problema present a la gran majoria dels municipis i una preocupació per als ajuntaments i consells comarcals en relació amb l'orientació de l'acció pública en aquest àmbit. Els ens locals es troben davant d'un escenari complex, en què es veuen obligats a entrar en un joc de diversos aspectes: la prohibició legal de l'ocupació, les dificultats per garantir el dret a l'habitatge o bé els problemes veïnals relacionats amb les situacions d'ocupació.