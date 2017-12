Cauen un 17,8% les separacions i els divorcis a Girona el tercer trimestre

Els divorcis i les separacions han caigut un 17,8% durant aquest tercer trimestre de l'any a la província de Girona. Les dissolucions matrimonials d'aquesta tipologia han passat de 436 casos a 370 entre juliol i setembre d'aquest 2017.

Els divorcis són el tipus de dissolució matrimonial que més baixa passant de 410 a 347 entre juliol a setembre. Mentre que les separacions la davallada és de només un fet, passant de 23 al 2016, a 22.

Cal destacar que un tipus de dissolució matrimonial que a la província ja fa temps que té molt poca rellevància pel que fa l'estadística del Consell del Poder Judicial és la nul·litat, durant aquest trimestre no se n'ha donat cap. El mateix que fa un any.

Entre els divorcis, els que lideren l'estadística són els consensuats amb 213 entre juliol i setembre, mentre la que la resta, no són d'acord mutu (134).

En les separacions passa el mateix: 11 van ser consensuades i dos, no. Quant als procediments de modificació de mesures en processos de separació i divorci i de guàrdia, custòdia i alimentació de fills no matrimonials, a diferència de l'observat del tercer trimestre del 2016, van a la baixa tots els indicadors. El més acusat és el de la modificació de mesures que tenen a veure amb la guarda custòdia de fills i que no han estat consenuades, que passen de 89 a 76.



A Espanya cauen menys

A la resta d'Espanya, el nombre de demandes de dissolucions matrimonials (separacions i divorcis) es va reduir en el tercer trimestre del 2017 en un 7,8 %respecte al mateix trimestre de l'any anterior, segons les dades recollides i fetes públiques avui pel Servei d'Estadística del Consell General del Poder Judicial.

La reducció interanual més destacada es va donar en les separacions consensuades, que va ser del 16,3 %. A les separacions no consensuades la reducció va ser del 12,3 per cent.

Pel que fa als divorcis, que són la forma de dissolució més important numèricament, les 12.545 demandes de divorci de mutu acord van representar un 8,2% menys que les demandes presentades en el tercer trimestre de 2016; i els 8.727 divorcis no consensuats, un 6,4 per cent menys.A tot Espanya es van presentar 35 demandes de nul·litat, mentre que l'any passat van ser-ne 34 durant el tercer trimestre de 2016.Posant en relació les demandes de dissolució matrimonial amb la població l'1 de gener de 2017, s'observa que el nombre més alt de demandes de dissolució per cada 10.000 habitants es va donar a Canàries, amb una taxa del 5,72; Comunitat Valenciana, amb 5,67; Illes Balears, amb 5,4; Andalusia, amb 5,1; Catalunya, amb 5,03; i Múrcia, amb 4,82. Totes aquestes comunitats van superar la mitjana nacional, que va ser de 4,79. Per contra, la taxa més baixa, es va produir al País Basc, amb 3,57.