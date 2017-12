Girona registra més de dos incendis d'edificis al dia de gener a novembre

Els incendis en edificis han obligat els Bombers de la Regió d'Emergències de Girona a fer més de dues actuacions al dia des de començament de 2017. Durant els primers onze mesos de l'any, han hagut de fer 706 actuacions d'aquesta tipologia. Es tracta d'una dada que gairebé iguala la de tot l'any passat, que es va situar en 740 incendis en edificis.

D'ençà de l'inici d'any, dues persones han perdut la vida en focs a casa seva, quan l'any passat no es va produir cap víctima mortal. El primer incendi mortal va succeir el 2 de març a Santa Coloma de Farners. Una dona de 97 anys va perdre la vida en un foc que es va declarar dins el seu habitatge. El seu fill, de 70 anys, també va quedar afectat per les flames, però va poder sortir a temps de l'immoble sinistrat. L'home va haver d'ingressar a l'UCI de Cremats de l'hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona.

El segon cas va tenir lloc el 2 de maig a Tossa, on els Bombers van trobar el cadàver d'un home de 39 anys a la cuina d'un pis després d'apagar l'incendi. Tal com van poder comprovar, havia estat en aquella mateixa habitació on s'havia originat el foc fatal. Durant el succés, alguns veïns el van veure sortir al balcó i tornar a entrar al pis mentre hi havia flames, però finalment aquestes van acabar amb la seva vida.

A tot Catalunya, durant els primers onze mesos de l'any s'han produït un total de nou morts en incendis en edificis, inclosos els dos de Girona. La majoria van tenir lloc el mes de gener, quan es van produir quatre víctimes mortals. En tot el 2016, va haver-hi 16 morts.

Pel que fa a nombre de ferits, fins a 30 de novembre, a tot Catalunya se n'han hagut de lamentar 627. Es tracta de persones sobretot que pateixen cremades o bé intoxicacions per inhalació de fum. Durant tot l'any passat, el nombre de ferits va ser de 756 persones.

A les comarques gironines, les dades indiquen que, lògicament, la major part dels focs d'aquesta tipologia es produeixen a les àrees amb més concentració de població. La comarca que encapçala les actuacions dels Bombers fins a 30 de novembre és la de la Selva, on el cos es va haver de desplaçar fins a 165 vegades, seguida del Gironès, amb 158, i el Baix Empordà, amb 145.

Dels darrers quatre anys, l'any més negre pel que fa a nombre d'incendis en edificis a Girona va ser el 2015, amb 752 serveis d'aquest tipus. El segueixen el 2016, amb 740, i el 2014, amb 668. Aquest 2017 ja n'hi ha hagut 706.

Pel que fa a tot Catalunya, durant aquest mateix període, l'any en què es van haver de fer més sortides per focs en habitatges va ser el 2016, amb 4.497, seguit del 2015, amb 4.356.

Un novembre alarmant

Si s'analitza quina és l'època amb més incendis en edificis, és en els mesos de més fred. Enguany, només el mes de novembre, els Bombers han treballat en 493 incendis en habitatges i edificis amb diferents nivells d'afectació. Aquesta és la xifra més alta dels darrers anys i per això reclamen prevenció i prendre mesures de seguretat.