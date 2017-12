L'Ajuntament de Ripoll retira la pancarta on deia 'Democràcia'

L'Ajuntament de Ripoll ha retirat la pancarta amb la paraula 'Democràcia' que des de fa unes setmanes penjava de la façana de l'edifici . També hi havia un llaç groc de grans dimensions en suport als "presos polítics". Aquest matí el consistori ha rebut un requeriment de la Junta Electoral on s'ordenava la seva retirada en considerar que s'infringeix el principi de neutralitat de les eleccions catalanes tal com ja ha passat a altres ajuntaments de la demarcació. L'alcalde de la capital del Ripollès, Jordi Munell, ho ha denunciat a través de Twitter amb el següent missatge: "La Junta Electoral ens requereix eliminar la DEMOCRÀCIA diuen que identifica a uns partits. Segur que no són del 155. Ho trobo molt trist i decebedor democràticament". El consistori està disposat a cedir la pancarta i el llaç a algun particular perquè els posi a la façana de casa.