L'ICO crea una unitat d'atenció continuada oncològica al Trueta

L'Institut Català d'Oncologia (ICO) a Girona ha posat en marxa una nova Unitat d'Atenció Continuada Oncològica a l'hospital Josep Trueta de Girona per atendre de forma especialitzada algunes de les urgències dels malalts de càncer gironins. Aquest nou dispositiu dedicat a l'atenció continuada especialitzada dels pacients atesos per l'ICO, que funciona des de fa unes setmanes, n'evitarà la derivació des de l'àrea ambulatòria al servei d'Urgències del Trueta.

A la unitat hi arriben aquells pacients oncohematològics procedents de Consultes Externes, de l'Hospital de Dia o d'Oncologia Radioteràpica que requereixen control, principalment pels símptomes relacionats amb la toxicitat del seu tractament o secundaris a la seva patologia oncohematològica. Els pacients sempre han d'estar derivats per un professional sanitari i els ha d'acceptar el metge de la unitat, en funció de l'estat de salut que presenten.

En queden exclosos, per tant, aquells pacients que tenen una situació d'urgència mèdica no relacionada amb el procés oncològic, pacients que necessiten la intervenció d'especialistes no oncològics per a l'orientació de la seva situació aguda, així com els pacients amb inestabilitat hemodinàmica o amb insuficiència respiratòria.

La nova unitat, que disposa de dos punts d'atenció coordinats per un metge i una infermera, s'ubica a l'Hospital de Dia Oncològic i l'horari d'atenció és de 8 del matí a 5 de la tarda de dilluns a divendres, excepte els festius intersetmanals.

La Unitat d'Atenció Continuada Oncològica és un dispositiu impulsat dins el Pla Nacional d'Urgències de Catalunya (Planuc) per garantir l'atenció continuada i urgent de qualitat.



El CUAP Güell, en marxa

En el marc del Planuc, ahir també va entrar en servei el Centre d'Urgències d'Atenció Continuada Güell (CUAP Güell), que presta atenció urgent les 24 hores del dia per fer front a l'increment de la demanda de serveis sanitaris prevista per l'augment dels casos de grip i descongestionar així les urgències hospitalàries.

El nou servei s'emmarca dins el Pla Integral d'Urgències de Catalunya, que preveu el reforç dels recursos assistencials habituals en les èpoques de més pressió assistencial. El CUAP Güell estarà obert durant tot l'hivern i fins a la primavera.

Des del 2006, el Güell concentrava l'atenció a les urgències en horari nocturn entre setmana -de 8 del vespre a 8 del matí- i les 24 hores del dia els cap de setmana i els festius. De mitjana, atenia unes 60 visites les nits dels dies feiners que s'enfilaven fins a les 220 atencions diàries durant els caps de setmana.

Aquesta activitat urgent era atesa fins ara per dos equips formats per professionals de medicina de família i d'infermeria i per tres els dissabtes, diumenges i festius. Des d'ahir, s'incorpora al dispositiu un equip format per un metge i una infermera que donaran atenció des de les 8 del matí fins a les 8 del vespre els dies laborables.