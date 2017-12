Les màximes queden curtes i al centre de la província no arriben als set graus

L'ambient va ser fred a les comarques de Girona ahir al matí amb l'excepció de l'Alt Empordà, on el vent que feia va fer que les temperatures fossin més altes.

Les màximes d'ahir es van quedar força curtes, sobretot a primera hora del matí. Pels volts de dos quarts de deu del matí, per exemple, a Girona ciutat hi havia un registre de només 2,6 graus positius o a Fornells de la Selva, de -1,2 graus.

Aquesta situació, però, va anar millorant al llarg del dia però els registres més alts es van mantenir per sota dels 12 graus. El lloc amb la temperatura més elevada va ser Roses, amb 11,6 graus. Mentre que a Girona ciutat per exemple el termòmetre no va superar els 6,6 graus.

La situació meteorològica d'ahir va estar centrada sobretot pels núvols que van ser presents a la majoria de la demarcació. Això va provocar algunes pluges però molt minses. Per exemple, a Girona ciutat van caure 3,3 litres i a punts de l'Alt Empordà es va assolir gairebé un litre en molts punts de la marca. A Portbou, el pluviolòmetre va marcar un litre.

Cal dir que les màximes van quedat curtes ahir mentre que les mínimes van arribar a uns registres similars als dels darrers dies: per exemple a Girona ciutat, el mercuri va caure fins als 4,8 graus sota zero; a Fornells fins als -5,8 graus i a Cruïlles, fins als 3,1 graus negatius.

El Servei Meteorològic de Catalunya va activar avisos per vent i estat de la mar. I és que la tramuntana es va fer sentir ahir a la tarda i avui també es preveu que continuï bufant a l'Empordà.

En aquesta àrea de la província, ahir es va registrar una ratxa màxima de 74,52 km/h a Portbou. Aquí la temperatura mínima va ser de 7,1 graus positius i la màxima de 10,3 graus. El mateix va passar a Roses, on el vent va començat a bufar, i es va arribar a un cop de 43,56 km/hora. La temperatura mínima va ser de 4,5 graus i la màxima, d'11,6 graus.

La previsió és que per a avui la situació es mantingui força estable i que segueixi bufant la tramuntana a l'Alt Empordà. Pel que fa a les temperatures, els registres mínims es preveu que siguin més baixos. A diferència d'ahir, el sol predominarà tot i que el cel estigui enteranyinat en algun moment.