Salut i oportunitats laborals , els desitjos d'any nou de persones amb discapacitat

El 92 per cent de les persones amb discapacitat a Espanya ha demanat salut com a desig per a l'any 2018, seguit d'un 85 per cent que demana una ocupació adequada a les seves necessitats i d'un 76 per cent que reivindica normalització, igualtat d'oportunitats i justícia social.

Amb l'objectiu de conèixer les principals necessitats i reivindicacions d'aquest col·lectiu, que tot i que és heterogeni, manifesta aspiracions i objectius molt semblants, la Fundació Adecco ha realitzat l'informe «Quins tres desitjos demanes per aquest any vinent?» basat en 800 enquestes a persones amb discapacitat.

En quart lloc, els enquestats han esmentat desitjos relacionats amb el benestar de la seva família (44%), mentre que un 41 per cent ha fet referència a l'Accessibilitat, no només arquitectònica, sinó cognitiva, tecnològica o web, és a dir, l'Accessibilitat Universal. Finalment, un 38 per cent s'ha volgut referir a problemes mundials diversos com la fi de les guerres o l'erradicació del terrorisme.

Respecte a l'ocupació, la fundació assenyala que les persones amb discapacitat «volen treballar i fer-ho en igualtat de condicions». «Si et contracten perquè tens discapacitat, se t'etiqueta per a tota la vida i després és molt difícil ascendir», indica una de les enquestades, de 47 anys. En la mateixa línia, un home de 50 anys explica que va tenir un accident que li impedeix desenvolupar la seva professió habitual, per la qual cosa ara ha de reciclar-se, encara que a la «hora de la veritat» no troba «oportunitats reals». Per a la Fundació, que els segons i tercers desitjos en la llista de les persones amb discapacitat siguin ocupació i normalització, evidencien que els enquestats «volen que la societat i les empreses reconeguin el seu potencial, a través d'una visió renovada de la discapacitat».

De fet, un 80 per cent opina que no se'ls contracta pel seu talent, sinó per complir amb les quotes que marca la legislació o reduir les càrregues fiscals.

L'ocupació de les persones amb discapacitat ha seguit una tendència ascendent en els últims anys, aconseguint, durant diversos anys consecutius, un màxim històric en el volum de contractes, segons explica la Fundació, que afirma que entre gener i novembre de 2017 les persones amb discapacitat han signat 102.398 contractes, xifra que supera la total de 2016, quan es van comptabilitzar 98.802 contractes.

L'organització també assenyala que aquest increment en la contractació és un indicador de la millora global de l'ocupació de les persones amb discapacitat, però lamenta que encara encara s'està «lluny» de les qutes desitjables de normalització, si s'atén a la taxa d'activitat, que és del 5,2%. Els principals motius que expliquen aquesta xifra és la «sobreprotecció» dels pares, la por al rebuig, el desconeixement a l'hora d'afrontar la recerca de feina, els estereotips i les polítiques passives d'ocupació, entre d'altres.