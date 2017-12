Olot obre les aules de can Monsà per a la preparació dels exàmens d'hivern

L'edifici de Can Monsà tornarà a obrir les portes els caps de setmana previs al període d'exàmens universitaris per tal que els estudiants tinguin un espai on treballar i estudiar.

La iniciativa es va realitzar per primera vegada els darrers tres caps de setmana del gener passat i, sobre la base dels bons resultats, s'ha repetit l'últim cap de setmana de maig i dos primers de juny.

En el 2018, Can Monsà obrirà tres caps de setmana de gener: del 12 al 14 de gener, del 19 al 21 i del 26 al 28. Els horaris d'obertura seran els divendres de 20 a 24 hores, i els dissabtes i diumenges de 15 a 24 hores.

A Can Monsà s'hi poden trobar espais d'estudi en silenci per a aquelles persones que necessiten concentració, i espais de treball per als que hagin de treballar en grup.

El regidor de Promoció Econòmica, Estanis Vayreda, ha explicat que no és un espai de consulta, com la Biblioteca, sinó que vol posar a disposició dels estudiants, un lloc d'estudi amb un ampli horari en un període concret.