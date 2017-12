Els quatre punts de la Garrotxa en període de proves recliclen un 80%

Les proves de recollida selectiva que fan a la Garrotxa assoleixen uns resultats parcials propers al 80% de reciclatge. Es tracta de la meitat més que els percentatges del sistema actual.

Segons ha explicat el director del Consorci, Francesc Canalies, faran públics els resultats de les proves en el mes de març. Llavors, els ajuntaments podran escollir entre els sistemes provats sobre la base del preu, de la qualitat i de les possibilitats econòmiques de cada poble.

Des del setembre, el Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa fa proves a Santa Pau (ca la Guapa-can Blanc), Argelaguer, Sant Joan les Fonts (la Roureda) i la Vall d'en Bas (les Olletes).

Han escollit nuclis de població similars per poder estudiar millor els resultats. La finalitat és que a partir de la identificació dels productors les unitats de convivència pagui en funció de si tria molt o poc els residus.

Els sistemes que estan en període de prova són el porta a porta al barri de les Olletes a la Vall d'en Bas. El de bosses personalitzades i contenidors personalitzats sobre la base d'una targeta a Argelaguer. Un sistema amb targeta per a qualsevol contenidor del municipi i bosses personalitzades al barri de ca la Guapa de de Santa Pau. Finalment, bosses personalitzades amb un codi QR per cada llar que permetin identificar el generador dels residus al barri de la Roureda de Sant Joan les Fonts.

De moment, els sistemes que s'han mostrat més efectius són els d'Argelaguer i el barri de ca la Guapa a Santa Pau. Es tracta dels dos sistemes que permeten descobrir amb més facilitat la unitat de convivència que ha generat els residus.

A Argelaguer, l'èxit del sistema ha estat tan gran que volen adoptar el sistema de personalització que ara proven. Es tracta d'un municipi de 415 habitants que el 2016 va assolir els objectius europeus de reciclatge. En concret van reciclar el 70% dels residus. La previsió és que en el 2017 hagin superat les exigències europees.

La Vall d'en Bas prova el porta a porta al barri de les Olletes. En un dels darrers plens, la regidora de Participació i Comunicació va explicar que el percentatge de selecció del porta a porta volta el 80%.

Es tracta de més de la meitat del que reciclen amb el sistema actual als altres nuclis del municipi, on el percentatge ha variat del 30% d'abans del darrer canvi en el sistema de contenidors fins al 35% actual.

Es tracta d'un municipi amb un important nivell de disgregació, cosa que dificulta la recollida. Abans de l'aplicació de l'actual sistema de disposició dels contenidors, s'hi podien veure llocs on només hi havia el contenidor verd de resta. És a dir, els que reben tots els residus que no passen selecció.

Fa a la vora d'un any, varen provar el sistema nou que consisteix posar grups de contenidors i ara com a mínim n'hi tenen dos, el verd de resta i el groc d'envasos. La separació dels envasos redueix en una part molt important el contingut de les bosses. En la major part de zones de contenidors hi tenen contenidors verds (resta), blaus (paper), grocs (envasos), grocs (vidre) i marrons (matèria orgànica). La Vall d'en Bas també, de fa poc, disposa d'un sistema de compostatge a Sant Esteve d'en Bas, on els veïns aboquen restes de poda i matèria orgànica i recullen compost per femar els horts i els jardins.

Santa Pau també ha obtingut bons resultats en les proves fetes fins ara i el barri de la Roureda de Sant Joan les Fonts ha millorat molt respecte al sistema anterior, però no ha aconseguit els resultats de les altres localitats, on les exigències de personalització són més fortes.



Equipaments

La lluita per millorar el reciclatge i evitar la pujada del rebut d'escombraries i la degradació del medi ambient, no solament abasta canvis cap a sistemes de recollida amb molt més compromís dels usuaris que ara.

El Consell Comarcal de la Garrotxa té en reserva uns 5 milions d'euros per començar el Centre de Triatge de Residus a Sant Jaume de Llierca en el decurs del 2018.

També han fet acords amb el Consell Comarcal del Pla de l'Estany per l'ús compartit d'equipaments. Es tracta dels abocadors de Puigpalter (Pla de l'Estany) i de Beuda (la Garrotxa).

La Garrotxa ha fet importants millores en els equipaments pel tractament de lixiviats a l'abocador de Beuda. Es tracta dels líquids provinents de la descomposició dels residus. La millora ha permès reduir el trasllat de lixiviats a plantes de fora de la comarca. També han millorat la planta de compostatge d'Olot i han fet un centre de primera selecció de residus a les Feixes. Es tracta del lloc, on els camions de recollida fan el traspàs als que traslladen els residus a l'abocador.