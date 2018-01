Girona recupera els 755.000 habitants

Al llarg del 2017 la província de Girona va guanyar 2.140 habitants i el cens se situa, així, en els 755.716, segons figura en les dades del padró que ha donat a conèixer recentment l'Institut Nacional d'Estadística (INE). La població ha crescut, doncs, un 0,28% respecte de 2016, exercici que va tancar amb un padró de 753.576 persones, dada que va representar un creixement gairebé imperceptible, del 0,07%. Les noves dades confirmen que la demografia de Girona encadena dos anys en números positius, després que en els pitjors anys de la crisi econòmica, el període comprès entre 2013 i 2015, es registressin creixements zero (2013) o negatius (el 2014 el cens oficial va decaure un -0,72% i, el 2015, un -0,41).



· Evolució del padró de la província (2007-2017)

Creixement més moderat

Això no obstant, la taxa de creixement de l'any passat queda molt per sota de les registrades en anys com 2007 (+2,74%) o 2008 (+3,64%), mentre que la dada global de 2017 continua per sota dels censos de 2012 i de 2013, quan el padró se situava per sobre dels 760.000 habitants. Ara bé, entre els exercicis 2017 i 2017, la província ha guanyat 49.531 habitants, aflora la sèrie històrica de l'Institut d'Estadística. Al llarg d'aquest període la població de Girona ha crescut, en termes relatius, un 7%.



Un 42,4% més que el 1996

El creixement demogràfic resulta molt més notable si es comparen les dades del padró de 2017 amb les de 1996, la primera que dona la sèrie històrica de l'INE. Aleshores, a la província hi havia censades 530.631 persones, 225.085 menys; des de llavors, doncs, Girona ha guanyat un 42,4% de població, apunten les dades de l'INE.



Més dones que homes

D'altra banda, l'estadística corresponent a l'any passat confirma un canvi de tendència: a les vuit comarques de Girona hi viuen més dones que homes. La proporció és de 378.101 dones per 377.615 homes (la diferència és ajustada: 486 dones més), mentre que al tancament de 2016 el saldo era favorable als homes (376.943 per 376.633, 310 més).



Vuit per sobre dels 30.000

Dels 221 municipis que configuren la província, n'hi ha vuit amb un padró que supera els 30.000 habitants; d'aquests, només la ciutat de Girona supera la barrera dels 50.000. De 10.001 a 20.000 veïns censats hi ha 12 municipis; de 5.001 a 10.000, 14, i de 3.001 a 5.000 n'hi ha 15, segons les dades de l'INE. Els 187 municipis restants no superen el llistó dels 3.000 habitants i són els pobles amb entre 100 i 500 veïns empadronats els més nombrosos: vuitanta-quatre en total.